Sangre y línea de tiempo de la desaparición: nuevos detalles del caso de madre de famosa periodista

Se siguen conociendo detalles del caso de Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino 'TODAY' de la cadena NBC, que se cree fue secuestrada en la madrugada del domingo en su casa en Arizona. El FBI ofreció este jueves una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la localización de la mujer de 84 años de edad. Las autoridades han advertido al público que Guthrie es considerada como "una adulta vulnerable" con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca.

Rastros de sangre

Las autoridades a cargo del caso, que ha conmocionado a la opinión pública, dieron este jueves nuevos detalles y revelaron que se encontró sangre en la casa de la madre de la famosa periodista estadounidense y que ese rastro pertenece a la octogenaria desaparecida. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, con jurisdicción en el caso, detalló que los primeros resultados de los exámenes de ADN arrojaron que la sangre encontrada en la entrada de la casa de Nancy Guthrie es de ella.

Pero luego de cinco días de su desaparición, continúan sin identificar posibles implicados en el secuestro. "Todo el mundo es sospechoso ante nuestros ojos", dijo Nanos. Sin embargo, precisó que las autoridades creen que la mujer sigue viva. "Ahora mismo, creemos que Nancy aún está allí", afirmó Naos a periodistas. "La queremos de vuelta a casa".



El hijo de Nancy Guthrie hizo un nuevo llamado después de la conferencia de prensa del jueves, diciendo que la familia no tenía información nueva sobre su paradero. "Quienquiera que tenga a nuestra madre, queremos saber de ustedes", dijo Camron Guthrie en un video publicado en Instagram. "No hemos escuchado nada directamente. "Necesitamos que se pongan en contacto y necesitamos una forma de comunicarnos con ustedes para poder avanzar. Pero primero tenemos que saber que tienen a nuestra mamá", agregó.



La línea de tiempo de la desaparición de Nancy Guthrie

El sheriff detalló la línea del tiempo de la desaparición de Nancy Guthrie, quien habría llegado a su casa cerca de las 9:48 p.m. del sábado tras pasar tiempo con su familia. Guthrie fue vista por última vez por sus familiares el sábado en la noche después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a esa hora y se cerró dos minutos después. En la madrugada del domingo, aproximadamente a la 1:47 a.m., la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. Casi media hora más tarde 2:12 a.m. un software detectó a una persona en la cámara, pero no hay video disponible, explicó el alguacil Nanos. Las autoridades reconocieron que podría tratarse también de un animal.



Dieciséis minutos después, (2:28 a.m.), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono. La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó a las autoridades el hecho. Había indicios de allanamiento forzado en la vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica en el norte de Tucson.

El caso ha despertado muchas especulaciones y se reportaron al menos tres notas de supuesto rescate enviadas a medios de comunicación. Heith Janke, agente especial a cargo del FBI en Phoenix, informó en la rueda de prensa que una persona ha sido arrestada en relación con una "demanda de rescate fraudulenta". El agente advirtió que se investigará y acusará a cualquier persona que se aproveche de la desaparición de Guthrie.



Lo que ha dicho Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abrió su rueda de prensa diaria con el caso, que también atrajo la atención del presidente Donald Trump. El mandatario, dijo Leavitt, "habló directamente con Savannah ayer, y le dijo que el gobierno federal está aquí para ayudar". El director del FBI, Kash Patel, está recibiendo información personalmente sobre la investigación, apuntó este jueves el agente especial del FBI en Arizona Heith Janke.

El FBI anunció, además, una recompensa de 50.000 dólares para quien ofrezca información que ayude a dar con el paradero de Guthrie.

"Ella necesita medicinas diarias, y estamos en el día cuatro o cinco, y no sabemos si ella está recibiendo su medicación, lo que podría ser letal", dijo Nanos.

Savannah Guthrie publicó el miércoles un video en el que, en compañía de sus dos hermanos, suplica, llorando, por una prueba de vida de su madre, y dijo estar dispuesta a discutir términos para su liberación. "Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar", dijo la copresentadora del programa matutino "Today" de la cadena NBC News.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE y AFP