El llanto de James Rodríguez y Lucho Díaz tras ser eliminados del Mundial 2026 por Suiza

El ambiente en Colombia es de tristeza pura. La Selección Tricolor quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a un paso de cuartos de final, luego de enfrentarse por más de 120 minutos en Kansas City contra la Selección Suiza. En el campo de juego, las lágrimas de los jugadores cafeteros y de sus fanáticos quedaron registradas por los lentes de las cámaras que notaron el dolor de los deportistas nacionales ante el resultado del partido.

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James Rodríguez, mediocampista y capitán del equipo nacional, dio lo mejor durante el primer tiempo del partido. A lo largo de los primeros 45 minutos, y luego en la segunda tanda, la Selección Colombia tuvo múltiples intentos de gol que fueron atajados por el arquero suizo o por errores de los colombianos. Por su parte, Camilo Vargas, el arquero nacional, se convirtió en un ángel para los colombianos frenando posibles goles de Suiza.

¿Cómo fue el partido Colombia vs. Suiza?

Colombia le puso corazón pero no le alcanzó y cayó eliminada en la tanda de penales (4-3) por Suiza, que disputará con la única sudamericana sobreviviente, Argentina, un pase a semifinales del Mundial. Los cafeteros tuvieron sus oportunidades, este martes en Vancouver, pero como en todo el torneo les faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros.



Fotos: AFP

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Los fallos de tiro penal de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a la albiceleste como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel fueron claves para garantizar el empate. Pero el guardameta del Borusia Dormund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández en la ronda de penales. Sánchez estrelló el suyo en el larguero.

*Con información de AFP