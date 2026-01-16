En vivo
MARÍA CORINA MACHADO
ACCIDENTE EN BOGOTÁ
YEISON JIMÉNEZ
GROENLANDIA
DÍA SIN CARRO
RICHARD RÍOS

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Autoridad aérea de EE. UU. advierte "actividad militar" sobre mar Pacífico: afecta a Colombia

Autoridad aérea de EE. UU. advierte "actividad militar" sobre mar Pacífico: afecta a Colombia

"Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes", afirma la advertencia de Estados Unidos, que también aplica en México y otros países de la región.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de ene, 2026
Aviones F-35 que Trump enviará al Caribe.
AFP

El regulador estadounidense de aviación (Federal Aviation Administration, FAA), alertó este viernes de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, incluyendo Colombia, e instó a extremar la precaución.

"Estados Unidos de América aviso para situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el Océano Pacífico en la región de información de vuelo de Bogotá (...) se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en las áreas sobre el agua sobre el océano pacífico debido a actividades militares e interferencias. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo", indica la advertencia.

Noticia en desarrollo...

