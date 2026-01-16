Autoridad aérea de EE. UU. advierte "actividad militar" sobre mar Pacífico: afecta a Colombia

El regulador estadounidense de aviación (Federal Aviation Administration, FAA), alertó este viernes de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, incluyendo Colombia, e instó a extremar la precaución.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Estados Unidos de América aviso para situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el Océano Pacífico en la región de información de vuelo de Bogotá (...) se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en las áreas sobre el agua sobre el océano pacífico debido a actividades militares e interferencias. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo", indica la advertencia.

Noticia en desarrollo...