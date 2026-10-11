Avalancha de lodo en Chile deja a dos trabajadores atrapados en una mina: esto se sabe

Durante la tarde de este domingo 11 de octubre, las alarmas se encendieron en la Región de O'Higgins tras registrarse una emergencia en la División El Teniente de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco). Un repentino alud de barro alcanzó a una camioneta en la que se movilizaban tres trabajadores contratistas de la empresa AURA mientras realizaban labores de inspección.

El incidente ocurrió específicamente poco antes de las 14:00 horas en las cercanías del ADIT 42, en el sector El Rajo y del cráter norte de la faena a rajo abierto, situada en la comuna de Machalí. El desplazamiento de tierra y barro fue desencadenado por las severas condiciones meteorológicas y las intensas precipitaciones que afectan a la zona central del país. Al momento del impacto, el vehículo fue arrastrado por la fuerza de la avalancha con sus ocupantes en el interior.



Operativo de rescate en curso: un minero auxiliado y dos atrapados

Inmediatamente conocida la emergencia, Codelco y los organismos de socorro activaron los protocolos de seguridad y desplegaron un intensivo operativo para resguardar la vida de los involucrados. De acuerdo con la información confirmada por la cuprífera estatal y las autoridades de emergencia, uno de los tres trabajadores pudo ser rescatado por los equipos de auxilio y fue derivado a un recinto asistencial para recibir atención médica.

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En cuanto a los otros dos operarios, se confirmó que permanecen atrapados en el interior del vehículo donde fueron arrastrados por la masa de barro. No obstante, los equipos de emergencia lograron localizarlos y mantienen labores continuas para concretar su liberación. En el lugar del hecho también se desplegó personal especializado de Carabineros de Chile para coordinar acciones en el área y apoyar la respuesta operativa.



El frente de mal tiempo en la zona central como factor desencadenante

El accidente se inserta en un contexto meteorológico complejo que ha golpeado a la zona central de Chile en los últimos días. Las precipitaciones han saturado los terrenos cordilleranos, incrementando el riesgo de remociones en masa y deslizamientos de tierra en sectores de alta pendiente.



En el área de la mina a rajo abierto de El Teniente, las lluvias generaron las condiciones que provocaron este alud, poniendo a prueba los sistemas de respuesta inmediata de las faenas cupríferas ante contingencias ambientales.



El compromiso de Codelco y la prioridad de la seguridad

Ante la contingencia, Codelco emitió una declaración pública en la que reafirmó su postura frente a la protección de sus trabajadores. "Codelco reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia", enfatizó la compañía estatal.



Mientras avanzan las horas y continúan las maniobras de auxilio en el sector del ADIT 42, la comunidad local y el sector minero se mantienen atentos a la evolución del operativo para lograr rescatar con vida a los dos trabajadores que permanecen atrapados.

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AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G