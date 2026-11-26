Una menor de edad que llevaba más de un año desaparecida y estaba secuestrada fue rescatada en Estados Unidos gracias a la ayuda de otro menor de edad que estaba a casi 2.000 kilómetros. Se conocieron a través de Among Us, un videojuego en línea en el que lograron establecer una amistad y ella pudo pedir ayuda.



¿Cómo desapareció la menor de edad?

Jenny (identidad falsa para protegerla) desapareció de su casa cuando tenía 15 años, en mayo de 2025, luego de que decidiera escapar de su casa con un hombre de 39 años identificado como Adam Hunter Harmel, a quien conoció por redes sociales. La menor aparentemente vivía en un entorno de violencia y abusos, por lo que fue el sujeto se aprovechó de su vulnerabilidad para convencerla de huir con él.

En sus conversaciones, Hunter le había mentido a Jenny diciéndole que era discapacitado y le ofreció dinero si lo ayudaba a llegar al estado de Oregón. Tras aceptar, el sujeto le envió un punto de encuentro a la menor en Utah y allí la recogió. Según el relato que la víctima dio al FBI tras ser rescatada, desde ese momento su vida cambió por completo, pues no solo descubrió que el hombre le había mentido sobre su condición, sino que se la llevó a Oregón en contra de su voluntad.

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La niña pasó 500 días en un sótano de una casa, en donde Hunter la obligaba a dormir junto a él en su cama, amedrentada porque sabía que él tenía un cuchillo debajo de su almohada. Jenny detalló que el hombre de 39 años "se volvía violento y agresivo", llegando incluso a golpearla y agredirla sexualmente.



¿Cómo logró pedir ayuda?

Con el paso del tiempo, Jenny logró ganarse la confianza de Adam Hunter, quien accedió a darle un teléfono celular, pues el de ella lo había arrojado a un río el día del secuestro. El móvil no servía para hacer o recibir llamadas, pero se conectaba al WiFi de la vivienda y tenía juegos instalados, entre ellos Among Us. La menor que ahora tenía 16 años, se conectaba eventualmente al juego para distraerse.



A casi 2.000 kilómetros de distancia, en Colorado, Estados Unidos, un menor de 16 años llamado Landon también disfrutaba de pasar algunas horas jugando virtualmente con amigos y desconocidos. En medio de esas tardes de entretenimiento, Landon y Jenny conectaron y formaron una amistad a través del juego. Con el paso de los días, la menor de edad sintió que Landon era una persona en la que podía confiar y le confesó que llevaba más de un año secuestrada.



Khristina, madre de Landon, contó a la BBC que quedó muy preocupada el día que su hijo le comentó que su amiga virtual necesitaba ayuda. "Después de una semana o algo así de empezar a hablar con ella, mencionó que había conocido a una chica por internet y que era muy dulce", recordó y también le dijo que "está pasando por un momento muy difícil y busca un amigo".

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Al tener detalles de la situación, Khristina contactó a Jenny a través de Discord, una plataforma encriptada y conocida en el mundo de los videojuegos. En esas conversaciones empezó a conocer la situación en la que se encontraba la amiga de su hijo, logró identificar la casa en la que se encontraba y verificó con noticias locales que Jenny había sido reportada como desaparecida un año atrás, pero parecía que la policía había dejado de buscarla. La mujer contactó inmediatamente al FBI.



Así fue el rescate de la menor

En noviembre de este año, Khristina y Jenny agendaron una videollamada por una aplicación en cuanto Adam Hunter saliera de la casa. El FBI interceptó la conversación y empezó a trabajar en el rescate. En la llamada los agentes le preguntaban a la menor los detalles de cómo conoció al sujeto y qué había pasado durante este año; esto mientras varios agentes llegaban al punto que indicaba la llamada.

Khristina fue la encargada de calmar a Jenny en todo momento, mientras otros oficiales le iban informando a cuántos minutos estaban del lugar. Después de un rato, le indicó a la niña que saliera del sótano y saliera corriendo de la casa lo más rápido que pudiera. En ese momento, Khristina y su hijo Landon vieron a través de video cómo Jenny era sujetada por un agente del FBI, mientras otros tenían esposado a Adam Hunter Harmel a las afueras de la vivienda.

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El hombre actualmente se encuentra bajo custodia federal y ha sido acusado formalmente de transportar a una persona con la intención de cometer actos sexuales delictivos. Está a la espera del juicio en su contra. Mientras tanto, no se revelaron detalles de dónde está Jenny ahora, pero sí que mantiene comunicación diaria con Khristina y Landon, a quienes no ha conocido en persona. "A veces hacemos videollamadas para que sepa que hay alguien que se preocupa por ella ... Le está yendo muy bien teniendo en cuenta todo lo que ha pasado", contó la mujer.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co