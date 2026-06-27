Avianca retoma vuelos entre Colombia y Venezuela tras el cierre del aeropuerto de Maiquetía

En respuesta a la emergencia que vive Venezuela, Avianca informó que retomará sus operaciones aéreas entre ambos países mediante una ruta temporal que conectará a Bogotá con la ciudad de Valencia luego del cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.



La aerolínea informó que la medida busca facilitar la movilidad de los pasajeros afectados por la contingencia y apoyar las labores de atención que se desarrollan tras la emergencia.

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A través de un comunicado oficial, Avianca explicó que sus vuelos regulares entre Colombia y Venezuela serán operados desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, que sirve a la ciudad de Valencia.

La decisión se tomó como una alternativa ante el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía que resultó afectado tras los devastadores terremotos.



Según la compañía, la operación incluirá tanto vuelos regulares como vuelos adicionales en modalidad chárter, los cuales serán realizados con aeronaves Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros.



Los viajeros que tengan reservas confirmadas en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá recibirán información directamente en el correo electrónico registrado en su reserva para programar sus vuelos de salida o llegada a través del aeropuerto de Valencia.

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Además del traslado de pasajeros, Avianca informó que estas operaciones servirán para movilizar brigadas de apoyo humanitario.

La ciudad de Valencia queda a más de dos horas de Caracas, capital de Venezuela.

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La aerolínea indicó que, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana y la Patrulla Aérea Civil Colombiana, en estos vuelos viajarán rescatistas y personal médico para fortalecer las labores de rescate y atención de la emergencia en Venezuela.

El presidente de Avianca, Gabriel Oliva, explicó el propósito de esta operación especial.

"Gracias al trabajo articulado con las autoridades de Colombia y Venezuela y al esfuerzo de todo el equipo Avianca, estamos habilitando operaciones en la ruta Bogotá-Valencia-Bogotá para facilitar el traslado de nuestros clientes. Sabemos la difícil situación que atraviesan miles de personas, amigos y familiares en este momento. Por eso, hemos dispuesto nuestros aviones, talento y capacidades, junto a nuestros aliados, para aportar a la atención de esta emergencia. Nos solidarizamos con Venezuela y todo el pueblo venezolano".

Junto a avianca cargo y, en coordinación con nuestros aliados sociales @cruzrojacol y @PatrullaAerea, transportamos a rescatistas, personal médico y carga humanitaria a Valencia - Venezuela para apoyar las labores de rescate y la atención de la emergencia.



Sabemos el difícil… pic.twitter.com/DLfrLjilZu — avianca (@avianca) June 27, 2026

Estas son las alternativas para los pasajeros

La compañía también informó que mantendrá medidas de flexibilidad para los pasajeros cuyos itinerarios se hayan visto afectados.

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Quienes tengan tiquetes programados entre el 24 de junio y el 15 de julio de 2026 podrán acceder, según corresponda, a diferentes opciones sin costo adicional.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de reprogramar la fecha del viaje hasta el 31 de agosto de 2026, sin penalidad ni diferencia tarifaria y sujeto a disponibilidad.

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Asimismo, los clientes podrán solicitar un cambio de ruta para viajar desde o hacia Cúcuta o Riohacha, también sin costo adicional y de acuerdo con la disponibilidad, trámite que deberá realizarse a través del Contact Center de Avianca.

Otra de las alternativas será solicitar el reembolso total de los trayectos no utilizados. La aerolínea precisó que, si la compra se efectuó por sus canales directos, la gestión podrá realizarse por esos mismos medios. En caso de que el tiquete haya sido adquirido mediante una agencia de viajes, el trámite deberá hacerse directamente con ese establecimiento.

Finalmente, Avianca recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a sus canales oficiales de comunicación y revisar el correo electrónico registrado en la reserva, ya que por esa vía se enviarán las actualizaciones relacionadas con la operación de los vuelos mientras evoluciona la situación en Venezuela.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co