Avioneta se estrelló contra el China Zun, el edificio más alto de Pekín: esto se sabe

Una avioneta se estrelló este viernes 26 de junio en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, reportan agencias de noticias internacionales. Por el momento se desconocen las causas del suceso y las autoridades locales trabajan en retirar los restos de la aeronave en la parte más alta del rascacielos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la ciudad capital, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Según la base de datos Aviation Safety Network, el incidente involucró una avioneta Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP y, por el momento, el incidente se registra como un accidente. Aunque todavía no hay información oficial, la plataforma indica que la aeronave tendría como aeropuerto de salida y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, en el noreste de Pekín.



Reportes de accidente de avioneta en Pekín

Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima al edificio, además de daños en la luna trasera de un taxi que circulaba o se encontraba en la zona.



Un español residente en Pekín que prefirió no ser identificado, explicó a EFE que se encontró con el operativo: "Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados", señaló el testigo.



Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Pekín. Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto contra el edificio fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.

🇨🇳 Atención.

Una avioneta se ha estrellado contra el rascacielos mas alto de Pekín, la torre China Zun. Desde la altura caian restos de la avioneta que tiene nada mas y nada menos que 528 metros de altura y esta entre los 10 edificios mas altos del mundo



Se desconoce el motivo y… — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) June 26, 2026

Publicidad

Un testigo mostró en video cómo los restos de la avioneta caen al pie del rascacielos más alto de Pekín. En la grabación, desde un edificio cercano, se ven restos de un avión en el suelo y camiones de bomberos rociando con agua las grandes columnas de humo que salen de la torre Citic, de 528 metros de altura.

Las imágenes del suceso circulaban este viernes en la red social X, bloqueada en China, mientras que búsquedas realizadas en plataformas chinas como Weibo y Douyin no arrojaban resultados recientes sobre el incidente, pese a la magnitud del suceso y a la ubicación céntrica del impacto, lo que apunta a una censura por parte de las autoridades.



¿Qué es el China Zun?

El China Zun, también conocido como CITIC Tower, domina el perfil urbano del distrito financiero de Pekín y es uno de los edificios más reconocibles de la capital.

Publicidad

La torre, de 528 metros de altura, fue inaugurada en 2018 y se convirtió entonces en el rascacielos más alto de la ciudad. Tres años después de su inauguración, en 2021, China vetó la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros de altura y limitó «estrictamente» los de más de 250 metros, en medio de preocupaciones por la seguridad estructural de estos edificios y por las dificultades de algunos promotores para atraer inquilinos.

*Con información de EFE y AFP