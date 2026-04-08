Bautismo terminó en tragedia: pastora es acusada por muerte de hombre durante ceremonia religiosa

Un caso que ha generado atención en el Reino Unido avanza en el ámbito judicial luego de que un pastor fuera acusado tras la muerte por ahogamiento de un hombre durante una ceremonia religiosa. Los hechos, ocurridos en 2023, han sido retomados recientemente tras la formalización del cargo, según informó la BBC.



De acuerdo con los informes Robert Smith, de 61 años y originario de Brixton, Londres, falleció el 8 de octubre de 2023 en una vivienda ubicada en Slade Road, en el sector de Erdington, Birmingham. El hombre participaba en un bautismo cuando se produjo el incidente que derivó en su muerte.

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Las autoridades señalan que Cheryl Bartley, de 48 años, fue acusada de homicidio por negligencia grave en relación con su rol como pastora durante la ceremonia. La acusación fue confirmada por el Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS), entidad encargada de adelantar el proceso penal.

Bartley, residente en Erdington, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Birmingham el próximo 14 de mayo, en una audiencia clave dentro del avance del caso judicial.



¿Qué sucedió en el bautismo?

Según los reportes, el bautismo se realizó en una pequeña piscina ubicada en el jardín de la propiedad donde ocurrieron los hechos. La ceremonia habría sido organizada por la iglesia Life Changing Ministries y, en ese momento, era transmitida en vivo a través de Facebook.



Sin embargo, en medio del desarrollo del evento la transmisión se interrumpió de manera repentina y el video fue posteriormente eliminado de la plataforma. Estos elementos forman parte del contexto que rodea el caso, aunque las autoridades continúan con el proceso para esclarecer lo sucedido.



La alerta a los servicios de emergencia se registró minutos después de la 1:30 p.m., pero Smith ya había fallecido en el sitio, esto de acuerdo con reportes de medios locales.

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Respecto a la víctima, se conoce que era de origen jamaiquino y que llevaba más de 25 años en el Reino Unido. Además, trabajaba como barbero y tenía siete nietos.

También se conoció que Robert Smith había viajado hasta Birmingham con el propósito de participar en la ceremonia. De acuerdo con una publicación en redes sociales citada por el medio británico, el hombre llevaba alrededor de cuatro años vinculado a la congregación religiosa.

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El proceso ha contado con el trabajo conjunto de las autoridades judiciales y la policía de West Midlands. Malcolm McHaffie, jefe de la división de delitos especiales del Servicio de la Fiscalía de la Corona, explicó que se ha mantenido una colaboración estrecha durante la investigación.

“Recordamos a todos los interesados que el proceso penal contra esta acusada está en curso y que tiene derecho a un juicio justo”, indicó el funcionario, en declaraciones recogidas por la BBC.

Asimismo, hizo un llamado a la prudencia frente a la difusión de información relacionada con el caso: “Es fundamental que no se publiquen informes, comentarios ni se comparta información en línea que pueda perjudicar de alguna manera este proceso”.

El caso que ha conmocionado al Reino Unido quedará ahora en manos de la justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que en las próximas audiencias se definan los siguientes pasos dentro de la investigación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co