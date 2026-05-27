Temblor de magnitud 4,1 sacude el sur de Perú en la mañana de este 27 de mayo.

Un sismo de magnitud 4,1 sacudió este miércoles a la región de Moquegua, en el sur de Perú, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales, informan fuentes oficiales.

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El movimiento telúrico se ha producido a las 06.14 horas (11.14 GMT), con epicentro a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Ilo, en la región de Moquegua, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El temblor se ha originado a una profundidad de 49 kilómetros y ha alcanzado una intensidad de II-III en Ilo, una localidad portuaria ubicada a poco más de 1.000 kilómetros al sur de Lima.



No se reportan daños tras fuerte temblor en Perú

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ha comunicado los detalles del sismo, pero no ha indicado que haya producido daños, aunque ha reiterado las medidas de seguridad que debe seguir la población en estos casos.



Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha señalado que el sismo no genera el riesgo de un tsunami en el litoral peruano.

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Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos, además de millonarias pérdidas económicas.

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La semana pasada, un sismo de magnitud 6,1 afectó las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho, donde dejó un total de 28 heridos y daños en viviendas, carreteras, escuelas, centros sanitarios, canales de riego y otros locales públicos, según las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

EFE