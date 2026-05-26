Incautan 200.000 láminas falsas del Álbum Panini 2026: claves para identificar si son originales

La fiebre por completar el álbum oficial del Mundial 2026 también abrió la puerta a las falsificaciones. Mientras miles de aficionados buscan las láminas de sus selecciones y jugadores favoritos, las autoridades en Brasil encendieron las alarmas tras la incautación de cerca de 200.000 cromos falsificados de Panini, además de camisetas adulteradas de la selección brasileña.



El operativo fue realizado por la Policía Civil de Río de Janeiro en Nova Iguaçu, donde también fueron halladas cientos de camisetas falsas de Nike relacionadas con la Copa Mundial de 2026. Las autoridades confirmaron que la investigación continúa para identificar a los responsables de fabricar y distribuir los productos ilegales.

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La situación ha generado preocupación entre aficionados, expertos y coleccionistas, especialmente porque la edición de 2026 se convirtió en la más grande de la historia del torneo y la demanda de láminas aumentó considerablemente.

La nueva edición del álbum de Panini llega marcada por la expansión de la Copa del Mundo de 32 a 48 selecciones, lo que incrementó el número total de láminas necesarias para completar la colección.



Según la información conocida, el álbum del Mundial 2026 cuenta con 980 cromos, muy por encima de los 670 que se necesitaban para completar la edición de Catar 2022.



Ese aumento ha provocado un crecimiento en la compra de sobres y cajas, pero también ha facilitado la circulación de productos falsificados tanto en tiendas informales como en internet.

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¿Cómo saber si las láminas son originales?

Tras la incautación realizada en Brasil, aficionados y expertos coleccionistas comenzaron a compartir en redes sociales varios consejos para identificar si una lámina es auténtica o falsa.

Uno de los principales aspectos que recomiendan revisar es la calidad del material. De acuerdo con la información divulgada por la Policía Civil de Río de Janeiro, las láminas falsas suelen tener un papel más grueso y una textura más áspera que las originales.

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También se recomienda observar cuidadosamente la impresión y los colores. En muchos casos, las falsificaciones presentan imágenes menos nítidas y con menor definición.

Otro detalle importante está en el reverso de la lámina. Las originales incluyen la impresión oficial de Panini, mientras que algunas copias pueden venir completamente en blanco.

Entre las recomendaciones más repetidas por coleccionistas está verificar el código QR que aparece tanto en las cajas oficiales como en los sobres de las láminas.

Los productos originales cuentan con este código de verificación y además incluyen un sticker oficial de la FIFA, elemento que ayuda a confirmar la autenticidad del producto.

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A esto se suma otro consejo clave: comprar únicamente en puntos autorizados.

La propia página oficial de Panini permite consultar los sitios de venta autorizados, una herramienta que muchos aficionados utilizan para evitar caer en estafas o adquirir productos falsificados.

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Expertos y coleccionistas también insisten en prestar atención a los precios.

Las autoridades brasileñas advirtieron que si los sobres o cajas se ofrecen muy por debajo del valor comercial habitual, existe una alta probabilidad de que sean falsificaciones.

Según la información divulgada tras la incautación, los paquetes oficiales tienen un precio de referencia cercano a 2 dólares por sobre y 100 dólares por caja de 50 paquetes.

“Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea”, advirtieron los expertos citados en los reportes.

A COPA NEM COMEÇOU E A POLÍCIA CIVIL JÁ DEU CARTÃO VERMELHO PRO CRIME! 🟥👊🚫



A Polícia Civil deteve a comercialização de aproximadamente 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo FIFA de 2026.



Além das figurinhas, milhares de camisas adulteradas da seleção brasileira… pic.twitter.com/fPJsMYSbl2 — Polícia Civil RJ (@PCERJ) May 22, 2026

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El riesgo de las impresiones caseras

Otro de los problemas detectados recientemente es la circulación de archivos PDF con imágenes de las láminas completas del Mundial 2026.

Estos documentos son compartidos en internet y permiten que algunas personas impriman cromos en papel adhesivo desde sus casas para completar los álbumes.

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Aunque visualmente algunas copias pueden parecer convincentes, expertos aseguran que suelen presentar diferencias en el papel, el acabado y la calidad de impresión.

Alerta por estafas en Colombia

La preocupación también llegó a Colombia. Recientemente se conocieron alertas sobre páginas falsas y posibles estafas relacionadas con la venta del álbum y las láminas del Mundial 2026.

Según los reportes, ciberdelincuentes estarían aprovechando el furor mundialista para crear sitios fraudulentos y engañar a compradores interesados en conseguir sobres, cajas o álbumes oficiales.

Por eso, coleccionistas recomiendan evitar compras en páginas desconocidas, revisar siempre la autenticidad del producto y verificar que el vendedor haga parte de los canales oficiales.

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Mientras continúa la investigación en Brasil, la incautación de las 200.000 láminas falsas se convirtió en una advertencia para los aficionados que buscan completar el álbum más grande en la historia de los mundiales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co