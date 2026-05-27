Emergencia en fábrica papelera de Washington: fatal fuga deja al menos un muerto y varios heridos

Una fuga en un tanque químico de una planta en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, causó muertos y varios heridos de gravedad, informaron las autoridades el pasado martes 26 de mayo en horas de la mañana.

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Un tanque con una sustancia conocida como licor blanco se rompió en las instalaciones de la planta industrial Nippon Dynawave Packaging Company, en Longview, una hora al norte de la ciudad de Portland, detallaron en un comunicado la compañía y el Departamento de Bomberos.

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Explosión de tanque químico en planta de EE. UU. deja varios heridos

"La información preliminar indica que la ruptura derivó en varios heridos graves", añadieron.



"Las autoridades pueden confirmar también que hubo muertes relacionadas con el incidente", afirmaron en el comunicado, sin precisar cuántas, ni el número de heridos; sin embargo, CNN asegura que hubo por lo menos un muerto y nueve personas desaparecidas en el incidente.

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Autoridades aseguraron en el momento que el incidente no representaba una amenaza inmediata al público.

El diario The Seattle Times, citando a los bomberos, dijo que había diez heridos: nueve empleados de la compañía y un bombero, cuyas heridas van desde menores a graves.

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El licor blanco es una solución altamente alcalina que contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Es utilizado para descomponer las astillas de madera en las primeras etapas de la producción papelera, para crear la pulpa con la que se hace el papel.

Nippon Dynawave Packaging, subsidiaria de la japonesa Nippon Paper Group, dice en su página web que produce 8.000 millones de envases individuales por año, para abastecer a clientes en América del Norte, Asia, y otros lugares del mundo.



16.000 personas evacuadas de otra planta en Estados Unidos

El incidente en Washington ocurre luego de que 16.000 personas recibieran órdenes de evacuación en el condado de Orange, en California, luego de que un tanque con químicos volátiles se recalentara.

Los bomberos trabajan desde el viernes para enfriar los 26.000 litros de metacrilato de metilo en el tanque que ha amenazado con explotar, enviando una pluma de gases tóxicos sobre una densa área a pocos kilómetros de Disneyland.

El domingo anunciaron que la amenaza de una gran explosión estaba eliminada, pero que aún trabajaban para controlar el tanque perteneciente a GKN Aerospace.

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AFP