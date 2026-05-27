Colombiano que se quitó la vida bajo detención del ICE fue el primero de una ola de muertes

La muerte del colombiano Brayan Rayo Garzón, de 27 años, fue la primera de una ola de personas que se quitaron la vida bajo detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), según reveló la agencia de noticias Associated Press (AP).



De acuerdo con los registros del ICE, Rayo Garzón falleció el 8 de abril de 2025 luego de haber sido detenido y acusado de varios delitos. El colombiano fue hallado en su celda de detención inconsiente. "El personal del centro le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) y los servicios médicos de emergencia (EMS) lo trasladaron en ambulancia a la sala de urgencias del Hospital Phelps Health (PHH) en Rolla, Misuri", asegura ICE en un documento.



¿Qué se sabe de la muerte de Brayan Rayo Garzón bajo detención del ICE?

Antes de su muerte, Brayan Rayo Garzón había pedido hablar con su madre y se encontraba en un grave estado de salud psicológica. El ICE indicó que el 30 de noviembre de 2023, la Patrulla Fronteriza arrestó al colombiano cerca de San Ysidro, en el estado de California. "Tras su entrada ilegal a los Estados Unidos y lo sometió a un proceso de deportación. El 12 de junio de 2024, un juez de inmigración en San Diego, California, ordenó la deportación del Sr. Rayo Garzón en ausencia", relataron.

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El 25 de marzo de 2025, la Oficina de Control y Deportación de ICE en Chicago arrestaron nuevamente al colombiano tras su liberación del Centro de Justicia de la Ciudad de San Luis, Misuri. Rayo Garzón estuvo detenido en la Cárcel del Condado de Phelps en Rolla, Misuri, a la espera de su deportación. "El 27 de marzo de 2025, una enfermera práctica licenciada (LPN) completó la evaluación médica inicial del señor Rayo Garzón, documentando signos vitales normales, dificultad respiratoria, ansiedad, antecedentes de soplo cardíaco y negación de pensamientos suicidas, autolesiones, desesperanza, depresión o uso de medicamentos. La LPN le realizó una prueba cutánea de tuberculosis, lo derivó a un servicio de salud mental de rutina y programó una cita de atención crónica para el soplo cardíaco que había reportado", se lee en el informe.

Dos días después de ese primer examen médico, el colombiano dio positivo a un test de covid-19. "El 4 de abril de 2025, una enfermera registrada lo evaluó por náuseas, vómitos y dolores musculares, contactó a un profesional de la salud y recibió una orden para una tableta antiemética. La enfermera administró una dosis única de un medicamento contra las náuseas y el antiemético según lo prescrito. La cita de salud mental se reprogramó debido a la falta de tiempo y personal en la clínica de salud mental".



El 5 de abril una enfermera reprogramó nuevamente la cita de salud mental citando el diagnóstico del covid-19. La AP reveló que Rayo Garzón escribió una nota durante los días de su detención en la que solicita una llamada telefónica con su madre. Finalmente, el 7 de abril, sobre las 9:50 de la noche, el colombiano fue hallado inconsciente en su celda aislada. Tras las maniobras de reanimación en el centro fue llevado a la sala de urgencias del Hospital Phelps Health en la ciudad de Rolla y sobre las 2:26 de la mañana del día siguiente fue trasladado en helicóptero al Hospital Mercy South en San Lis.



El colombiano permaneció "con ventilación mecánica, con un 50 % de oxígeno, sin evidencia de actividad cerebral ni flujo sanguíneo cerebral en un estudio de perfusión por tomografía computarizada". A las 2:24 de la tarde del 8 de abril, el personal del hospital declaró su fallecimiento. La AP reveló que al menos 10 detenidos, todos hombres, se han suicidado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025.

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"Este ritmo supera con creces el crecimiento de la población detenida, según un análisis de datos del ICE, informes de autopsias, resoluciones forenses y registros policiales. Desde octubre, siete muertes se han clasificado como suicidios, cifra que ya representa el mayor número registrado en un año fiscal en la historia de la agencia. Habitualmente, el ICE registraba una o ninguna muerte de este tipo al año", se en la investigación de la agencia periodística.



¿Qué decía la nota que dejó el colombiano que se quitó la vida?

En la nota Brayan Rayo Garzón pide una llamada para hablar con su madre. En el pedazo de papel se lee lo siguiente: "Yo sé que tú tienes familia y que ellos se preocupan por nosotros. Llevo cuatro días sin poderme comunicar con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí. Te lo ruego, por favor . Muchas gracias. Dios te bendiga".



Lo que dijo el presidente Gustavo Petro tras muerte de colombiano

Tras conocerse la investigación de la AP, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje en su cuenta de la red social X. "Se suicidio un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio", dijo el mandatario. Petro agregó que la Cancillería de Colombia debe entregar una nota de protesta y que "el gobierno de EE. UU. debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos".