"Las conquistas de derechos de mujeres son precarias, hay que fortalecerlas": Macarena Sáez

¿Cómo han avanzado los derechos de las mujeres en Latinoamérica?, ¿qué conquistas son las más importantes?, ¿cómo blindarlas frente a gobiernos autoritarios? Y, lo más importante, ¿còmo crear ambientes sanos de trabajo y de convicencia para las mujeres? Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, es hoy por hoy una de las grandes voces en América Latina sobre la protección de los derechos de las mujeres. En su visita a Colombia, Noticias Caracol habló con ella.



Macarena, de manera breve, comencemos por decir cuáles han sido las conquistas más importantes de las mujeres, sobre todo en la región de Latinoamérica...

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Bueno, muchas gracias, Malú, por la invitación. Me encanta que hablemos primero de las cosas buenas antes de hablar de las cosas más tristes. Yo diría que las mayores conquistas de las mujeres, especialmente en Latinoamérica, tienen que ver con los derechos laborales. Hay un aumento importante de la participación laboral de las mujeres en distintos espacios, aún cuando falta muchísimo todavía y hay una brecha salarial y una inequidad importante, pero hay mayor participación. Yo diría fundamentalmente los derechos sexuales y reproductivos. Obviamente que hay una gran diferencia entre algunos países, pero en en general se avanza, no se retrocede, y esa es una buena noticia.

Pero, en ese punto, Macarena, me llama la atención cómo una de las grandes conquistas de las mujeres, sobre todo en la región en Latinoamérica, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, es una conquista que depende de los gobiernos de turno. Si es un gobierno de avanzada se incentiva, se protege, se blinda, pero si es un gobierno autoritario -como estamos viendo que llega- se retrocede. Macarena, ¿cómo hacer para blindar y que no dependa del gobierno de turno?

Bueno, efectivamente, todas las conquistas de los derechos de las mujeres son bastante precarias, ¿no? Y entonces hay que avanzar mucho en fortalecerlas. Uno no puede dejar un espacio cuando uno cree que ya está, que ya está fuerte y pasar a otro lado. Es precario, pero, como dijiste tú de los autoritarismos, y una de las cosas que es muy importante entender es que a mayor autoritarismo, mayor riesgo de la regresión de los derechos derechos de las mujeres. Para fortalecer los derechos de las mujeres, fíjate que es importante fortalecer las democracias, fortalecer el debido proceso, que las mujeres puedan tener espacios donde reclamar los derechos, espacios donde poder hablar, donde las organizaciones, la articulación de las mujeres -que es un progreso fabuloso de las mujeres- yo diría que es el máximo éxito tal vez de los derechos de las mujeres es cómo se ha articulado los movimientos de derechos de mujeres sean respetados y tenga libertad de expresión. Solo para darte un ejemplo, fíjate tú que el derecho a la salud de las mujeres no sería posible si no fuera por la articulación de los movimientos feministas, y hoy no tendríamos o no estaríamos hablando siquiera del derecho al acceso a la salud de las mujeres durante el proceso de menopausia, si no fuera por los los movimientos de mujeres.



Exactamente, hemos avanzado muchísimo. Por supuesto Macarena, hoy en esta contienda electoral uno de los candidatos es una mujer, Paloma Valencia, que tendría posibilidades de ser la primera mujer presidenta en Colombia. En la región ya hemos tenido muchas, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina. Hemos tenido Panamá, Nicaragua, Costa Rica. ¿Estos países tienen en este momento la visión y la capacidad de aceptar que cada vez y de manera más seguida tengamos a mujeres en esos altos cargos de poder, presidentas en esta región?

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Yo creo que precisamente en esta región y mira sí contrastado con Estados Unidos, que no ha tenido nunca en su historia una mujer presidenta, el avance de las mujeres no va tanto por una por sorprenderse, por tener mujeres en cargos de liderazgo, ¿no? Yo creo que el mayor problema que tenemos en la región es la precariedad del trabajo femenino en general.