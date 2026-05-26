Delcy Rodríguez anuncia reestructuración del gobierno en Venezuela ante "nueva realidad"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes una "restructuración y reingeniería" del Gobierno que estará a cargo del ministro de Educación y vicepresidente Sectorial y Territorial, Héctor Rodríguez, y el de Planificación, Ricardo Menéndez, como parte de la "nueva realidad" que vive el país.



"He designando al vicepresidente Sectorial, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la reestructuración y reingenieria del Gobierno, una nueva estructura del Gobierno, adaptado a esta nueva realidad de Venezuela", dijo la mandataria encargada durante una reunión con el Consejo de Ministros, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Sin profundizar en detalles sobre si reestructuración implica más cambios ministeriales, vicepresidencias u otras estructuras del Gobierno, la mandataria indicó que el titular de Educación trabajará junto al vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

Ambos deberán presentar "en un lapso de 90 días" al Consejo de Ministros la "restructuración y la nueva reingeniería del Gobierno".



Asimismo, informó que designó a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como "comisionada presidencial para la gestión eficiente del Gobierno nacional".



Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un ataque militar a Caracas, el pasado 3 de enero.

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Desde entonces, la líder chavista ha hablado de un "nuevo momento político" para Venezuela, que ha estado marcado por la reanudación de las relaciones diplomáticas con Washington luego de siete años de ruptura, la apertura al capital extranjero, los acuerdos energéticos y mineros con EE.UU., la excarcelación de cientos de presos políticos, así como la destitución de buena parte del gabinete de Maduro.

Los cambios han llegado después de que el gobernante estadounidense, Donald Trump, advirtiera a Rodríguez que si no actuaba correctamente le iría "peor" que al mandatario derrocado.

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Trump, quien ha expresado abiertamente su interés en el petróleo y el oro venezolano, destacó posteriormente que Rodríguez estaba haciendo un "excelente" trabajo, aunque también ha bromeado con convertir a Venezuela en el estado 51 de su país.