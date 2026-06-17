Esto se sabe sobre la detención de Beto Coral en Estados Unidos: presidente Petro reaccionó

El activista Beto Coral fue detenido en Arizona, Estados Unidos, por agentes de HSI (Homeland Security Investigations), una rama de ICE encargada de investigaciones de tipo penal o por delitos relacionados con violación del asilo.

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Videos compartidos en redes muestran cuando el colombiano es escoltado por los agentes hacia un vehículo. El ciudadano no va esposado.

Beto Coral vive desde 2015 en EE. UU. Escribió un libro sobre su padre, un excapitán que hizo parte el operativo en el que se dio de baja a Pablo Escobar, y fue candidato por el Frente Amplio al Congreso por una curul de los colombianos en el extranjero.



En el pasado se ha movilizado en defensa de Palestina y en rechazo de Israel, pero con la administración Trump ha adelantado campaña contra Abelardo de la Espriella.



“Es una persecución política”: Petro

El presidente Gustavo Petro confirmó durante su más reciente consejo de ministros la detención de Beto Coral. Según él, fue “capturado por el ICE. Lo llevan a algún campo de concentración”.



El mandatario instó a la Cancillería a “solicitar su libertad porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos y (su) víctima un ciudadano de Colombia”.

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“Entonces, Cancillería tiene que moverse (para que) nos lo devuelvan. Nosotros pagamos el transporte si es que no tenía derecho a quedarse allá, o si tenía derecho a quedarse allá, pues nos toca movernos porque una injusticia contra el colombiano no debemos permitir. Y derivada de alguien que se dice colombiano y firme, pero que hizo una lista de exterminio y lo primero que pidió fue que su país, su justicia, persiguiera a colombianos solo porque no piensan como él”.

Por su parte, el candidato oficialista Iván Cepeda expresó su “rechazo absoluto al arresto del creador de contenido en redes sociales Beto Coral. La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU consagra la libertad de expresión. Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral se trata de una grave violación de libertades civiles. Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato”. [sic]

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