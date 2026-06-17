La solicitud de la embajada de Colombia en EE. UU. sobre la detención de Beto Coral en Arizona

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado refiriéndose a la detención en Arizona del activista político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, por parte de agentes del HSI (Homeland Security Investigations), una rama de ICE encargada de investigaciones de tipo penal o por delitos relacionados con violación del asilo.

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Coral es conocido en el pasado por movilizarse en defensa de Palestina y en rechazo de Israel. En las más recientes elecciones en Colombia, ha mostrado su apoyo a Iván Cepeda, mientras que ha realizado campaña contra Abelardo de la Espriella. Un video del momento de la detención muestra que el activista es escoltado por los agentes hacia un vehículo.

"La Embajada de la República de Colombia presenta sus saludos al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental) y al Departamento de Seguridad Nacional, en la ocasión de solicitar información sobre los fundamentos de la presunta detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte de oficiales de HSI el día de ayer, 16 de junio de 2026, en Phoenix, Arizona, así como las circunstancias relevantes relacionadas con esta medida", aseguró la Embajada.



En el comunicado, informó que Coral Garrido "permanece bajo custodia y, según sus comentarios iniciales a un medio de comunicación colombiano, los oficiales que realizaron la detención le informaron que probablemente sería trasladado hoy al Centro Correccional de Central Arizona Florence".



La Embajada también manifestó su preocupación por las más recientes declaraciones del senador republicano Bernie Moreno, quien aseguró lo siguiente en su cuent de X tras la detención de Coral: "No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!".

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Según el comunicado, esta declaración "parecería sugerir que la medida tuvo una motivación política". La Embajada solicitó, asimismo, "que, de conformidad con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del derecho internacional y de las leyes federales y estatales internas, al señor Coral Garrido se le otorguen todas las garantías sustantivas y procesales del debido proceso, incluido el acceso a la asistencia consular conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963".

Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro ya había rechazado esta detención, y en un mensaje de X reiteró que se trata de una "persecución política". De igual forma, el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se pronunció: "La Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU.consagra la libertad de expresión. Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral se trata de una grave violación de libertades civiles. Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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