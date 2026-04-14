Cancillería de Perú dice que sus militares repelieron disparos de lancha donde murió colombiano.

Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores le pidiera a las autoridades peruanas aclarar lo sucedido con el colombiano que murió tras recibir disparos por parte de la Marina de Guerra del país vecino, la Cancillería de Perú se pronunció este martes. A través de un comunicado, aseguró que la embarcación donde venía el connacional "abrió fuego" contra los uniformados, por lo que ellos repelieron el ataque.

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Los hechos ocurrieron el pasado 12 abril a las 9 de la noche en la zona fronteriza del rio Putumayo, frente a la localidad peruana de El Estrecho. La unidad fluvial de la Marina realizaba una "operación de patrullaje programada para el resguardo del proceso electoral", cuando tuvo contacto con una embarcación de carga colombiana, en donde estaba José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años.

Los uniformados le solicitaron que se detuviera se identificara, "conforme a lo establecido en la Cartilla de Seguridad para Unidades Militares y de Policía Fronterizas de las Repúblicas del Perú y Colombia (actualizada en abril de 2025), y en los acuerdos de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) Perú-Colombia".



Las autoridades peruanas indicaron que "la referida operación de control respondió a un programa de patrullaje reforzado sobre dicha zona del río Putumayo, programado desde el pasado 10 de abril, desplegado con el objetivo de evitar eventuales acciones violentas en contra de los locales de votación en el territorio peruano".



La embarcación colombiana, según comentaron, se negó a la acción de control y "abrió fuego contra las dos unidades de la Marina de Guerra el Perú (MGP), las cuales repelieron el ataque. Como consecuencia un efectivo naval peruano resultó herido con munición de fusil de guerra (probablemente calibre 7.62 mm). El efectivo se encuentra estable. Asimismo, se pudo detener a dos de sus tripulantes. La mencionada embarcación colombiana continuó su curso hacia las orillas de su país".

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Como resultado de este ataque, las dos lanchas peruanas recibieron también impactos de bala que generaron múltiples orificios en los fuselajes de dichas naves. "Conforme a la información registrada, el ciudadano colombiano herido en el referido incidente cruzó la frontera posteriormente por sus propios medios para atenderse en los servicios de salud de la localidad peruana de El Estrecho, luego de lo cual fue evacuado por una aeronave de la República de Colombia para continuar su recuperación", añadió el comunicado.

Con relación a los dos ciudadanos colombianos detenidos, la Fiscalía Provincial Mixta de Putumayo informó que permanecen bajo su custodia, "conforme al ordenamiento jurídico peruano y con plena observancia del principio de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, lo cual incluye el acceso oportuno a la asistencia consular por parte del Consulado General de Colombia en Iquitos".

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