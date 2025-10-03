Cancillería reveló estado de colombianas detenidas por Israel en flotilla Global Sumud e hizo pedido

Más de 48 horas después de que la flotilla de la delegación Global Sumud fuese interceptada por las fuerzas israelíes y varios de sus miembros quedaran detenidos, incluidas dos ciudadanas colombianas, quienes se transportaban en la embarcación HIO, uno de los 45 barcos de la misión humanitaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que este 3 de octubre el encargado de funciones consulares logró visitar a las connacionales.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Cancillería, la visita se realizó por el encargado en Tel Aviv en el centro de detención en el que están Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, ambas mujeres, oriundas de Cali y Sogamoso, respectivamente, hacían parte de la misión y la delegación colombiana. Al respecto de su estado de salud, la entidad reveló las condiciones en las que están las colombianas, quienes "expresaron preocupaciones" por el tema tras manifestar que "falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable".

En medio de su reporte, se detalló que ambas "también informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico". No se especificó cuáles podrían haber sido las acciones mencionadas. Se debe destacar que este viernes la organización Global Sumud Flotilla además denunció la falta de asistencia legal de varios de los procesados tras una detención que consideran "ilegal".



En un comunicado se señaló que "en las últimas 24 horas abogados (la ONG israelí) Adalah se reunieron con 331 participantes de la Flotilla Global Sumud en el puerto de Ashdod, donde enfrentan audiencias ante las autoridades de inmigración israelíes". Adalah, que se encarga de la asistencia legal, notificó a la Flotilla de que varios participantes fueron procesados "sin la asistencia legal" ya que se negó a los abogados acceder a los detenidos. "Este procedimiento siguió al remolque forzoso de la flotilla tras interceptaciones ilegales en aguas internacionales, donde decenas de barcos fueron detenidos en su misión de romper el bloqueo ilegal de Gaza en medio del genocidio en curso, atrocidades masivas y hambruna", declaró la misión humanitaria.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

