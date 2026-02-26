Capo de Los Lobos afirma que el presidente Noboa ordenó el crimen del candidato Villavicencio

El capo ecuatoriano de la droga Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, negó ser el autor del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusó al actual presidente, Daniel Noboa, de ordenarlo. (Lea también: Video de magnicidio de Fernando Villavicencio muestra cómo presuntos sicarios intentaron huir)

Chavarría hizo estas declaraciones en dependencias de la Fiscalía de Zaragoza (España), en una comparecencia solicitada por la Fiscalía ecuatoriana a la que el narco ha asistido acompañado de su abogado y custodiado por tres policías españoles y cuatro miembros de los cuerpos policiales especiales.

Según dijeron a EFE fuentes de la defensa de ‘Pipo’, que espera en la prisión de Zuera la resolución del proceso de extradición iniciado por Ecuador, el detenido respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su letrado, pero se negó a contestar a las tres preguntas remitidas por el Ministerio Público del país andino.



¿Por qué acusa a Noboa?

El detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.



Según el narco, encarcelado en España, reclamado desde Ecuador como líder de uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica e implicado en más de 400 asesinatos, la intención tanto de Noboa como de Reimberg es "engañar" a las autoridades de España para que estas accedan a extraditarle a Ecuador o a EE. UU.



Consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que, si fuera finalmente enviado a Estados Unidos, que ha iniciado un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien ha negado conocer.

Chavarría también dijo que Reimberg le amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que en la sala donde recibió las amenazas había cámaras de seguridad que se podrían consultar. Añadió que la intención del ministro y de Noboa es "sacarle de circulación", al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente "está jugando un papel importante".

Agregó que la única razón por la que ha aceptado declarar es porque tiene plena confianza en las autoridades españolas y en que estas no permitirán que desaparezca la grabación de su declaración en la Fiscalía, donde acusa a Noboa del asesinato de Villavicencio.

Recientemente, la Fiscalía de Ecuador imputó a alias Pipo como presunto participante en la planificación del asesinato, que, de acuerdo al Ministerio Público, tiene como supuestos autores intelectuales a un grupo de empresarios vinculados a tramas de corrupción que perseguía Villavicencio y al exministro correísta José Serrano.

El candidato presidencial, conocido por sus denuncias de casos de corrupción contra el Gobierno de Correa y para desenmascarar a organizaciones criminales, fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en el norte de Quito por un grupo de siete sicarios colombianos.

Hasta el momento solo hay cinco condenados como autores materiales del asesinato, ya que la mayoría fueron asesinados en la cárcel antes de que declarasen ante las autoridades. (Lea también: Ecuador confirma asesinato de séptimo preso involucrado en muerte de Fernando Villavicencio)

‘Pipo’ fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día que en Ecuador se celebraba un referéndum clave para Noboa. El detenido había vivido hasta ese momento entre Dubái y la Costa de Sol, desde donde manejaba su organización dedicada al narcotráfico, la minería ilegal de oro y las extorsiones, oculto tras siete identidades distintas y después de falsificar su muerte en Ecuador durante la pandemia y someterse a varias operaciones estéticas en el rostro para tratar de dificultar su identificación.



“Busca lavarle la cara al correísmo, lavarle la cara a Los Lobos”

Las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, reaccionaron a las declaraciones de alias Pipo.

"Busca lavarle la cara al correísmo, lavarle la cara a Los Lobos e intentar salvarse él mismo, pero están condenados, no hay a dónde correr realmente. Yo creo que las investigaciones han sido contundentes y las pruebas lo son también", aseguró Amanda en una entrevista con EFE.

"No es que no queremos que todos quienes puedan estar involucrados sean investigados, no se trata de eso, se trata de ir a las pruebas", dijo Tamia, quien aseguró que en el momento en el que su padre fue asesinado, a pocos días de las elecciones extraordinarias de 2023, Noboa "no pintaba nada en el panorama político".

"Fue justo después de que a mi padre lo silenciaron para que no participe en el debate presidencial que Noboa apareció como una opción, pero antes era un desconocido del ámbito político", añadió.

Las hermanas Villavicencio afirman que esta declaración es parte de una estrategia de Los Lobos y del correísmo, que "están aliados", para "ensuciar" la investigación que lleva la Fiscalía ecuatoriana que ha imputado como presuntos autores intelectuales a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a una serie de tramas de corrupción, así como el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y el exministro correísta José Serrano.

"Existe un caso judicial fuerte, que tiene pruebas. No son solamente palabras de personas a las que les conviene este caos que se genera detrás de la investigación (...) Nosotras seguimos la carrera de nuestro padre y él lo dijo con todas sus palabras: 'Si algo me llega a pasar es responsabilidad del correísmo'", señaló Amanda.

Las hijas del también experiodista afirman que este caso es "la punta de un iceberg muy profundo que revela cómo el crimen organizado junto al correísmo se enquistaron en las instituciones y no ha habido quién los saque". Además, aseguraron que el presidente Noboa debería responder a la acusación del narcotraficante, "sobre todo porque él ganó con un porcentaje altísimo de voto 'villavicencista' que nunca iba a ser entregado al correísmo".

"Su silencio es ensordecedor y es algo que yo reclamo desde el día uno. Ojalá después de esto el presidente al menos se atreva a salir a responder que él no ha sido", afirmó Amanda. "Pero si no, tendremos que seguir defendiéndonos nosotras, incluso a veces de estos comportamientos que lo único que hacen es perjudicar a las víctimas", añadió.

Las hermanas Villavicencio no dudan que los "mafiosos" involucrados en este caso van a confesar cuando "estén contra las cuerdas", porque "no saben hacer otra cosa que intentar salvarse". "Ahí empezaremos a ver un poco de verdad en este país", concluyeron.

El que no ha guardado silencio es Rafael Correa, quien a través de X escribió: "¿Recuerdan cómo la esposa de Villavicencio acusó a Daniel Noboa y Diana Salazar (fiscal general) de estar detrás de la muerte de su esposo? Ahora se entiende todo. Noboa ganó en 2023 por un asesinato, y en 2025 por un fraude. ¡CRIMINAL!".

