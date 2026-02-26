Investigadores descubren una nueva “supertierra” a 91 años luz de la Tierra

El Instituto de Astrofísica de Canarias divulgó un nuevo hallazgo astronómico. Se trata del descubrimiento de un nuevo planeta tipo “supertierra” que orbita la estrella HD 176986, una enana naranja de tipo K (es decir, un poco más pequeña que el sol) que está a unos 91 años luz de la Tierra. El nuevo planeta, denominado HD 176986 d, tiene una masa mínima inferior a siete veces la de la Tierra y se suma a otros dos mundos ya conocidos en este sistema.



Un sistema con tres planetas

La estrella HD 176986 ya había sido identificada en 2018 como anfitriona de otros dos planetas: los HD 176986 b y HD 176986 c, con períodos orbitales de 6,5 y 16,8 días, respectivamente. Dicho descubrimiento de ese entonces fue hecho por el investigador de la IAC, Alejandro Suárez Mascareño.

Nicola Nari hizo parte de esta nueva investigación y figura como uno de los autores del artículo que publicó el grupo de investigación en la revista Astronomy and Astrophysics. Nari, que es becado y actual estudiante de doctorado, celebró: “Seguimos observando la estrella durante años con instrumentos de última generación, y fue muy gratificante cuando, al reunir todas las observaciones, apareció la señal del tercer planeta”.

HD 176986 d completa una órbita alrededor de su estrella cada 61,4 días, un período relativamente largo para un planeta de su tamaño. Se clasifica como “supertierra”, una categoría que agrupa planetas más masivos que la Tierra, pero mucho más pequeños que gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno.



¿Por qué fue difícil detectarlo?

Los investigadores explican que los planetas pequeños y más alejados de sus estrellas generan señales muy débiles en los instrumentos de observación. Esto obliga a realizar campañas prolongadas de monitoreo y a analizar grandes volúmenes de datos para confirmar su existencia con precisión.



De acuerdo con el IAC, actualmente solo se conocen alrededor de una docena de planetas con períodos orbitales superiores a 50 días y masas inferiores a siete veces la terrestre, lo que convierte a este hallazgo en un caso poco frecuente.



María Paula Rodríguez Rozo

