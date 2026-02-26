Cuba dice que ocupantes de lancha interceptada tenían "fines terroristas"; serían cubanos en EE. UU.

El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EE.UU. interceptada en sus aguas territoriales "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas". La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.

Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que se atendido. El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en EE.UU. Además informó de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Entre los heridos, destacó a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que el Gobierno cubano ya había incluido en su lista terrorista. En concreto, ambos se encontraban en el capítulo de personas "sometidas a investigaciones penales" y en búsqueda y captura por su "implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo".



También se identificaron entre los heridos a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Además, las autoridades cubanas identificaron a Michel Ortega Casanova, también cubano residente en EE.UU., como uno de los cuatro fallecidos, mientras siguen las investigaciones sobre la identidad de los otros tres.



También, el Ministerio del Interior dio cuenta de "detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones".

El incidente se produjo en la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Según el Ministerio, la embarcación se aproximó al cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, provincia Villa Clara (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

A continuación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos, según el relato de Interior. El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiera un asedio petrolero a la isla e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, los dos últimos en 2022, con varios muertos. En general estos casos están relacionados con intentos de sacar de forma irregular a personas de la isla.

