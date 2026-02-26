Bill Gates habla sobre su vínculo con Jeffrey Epstein y pide disculpas: ”Un gran error”

Bill Gates es uno de los tantos personajes que aparecen en los archivos del caso de Jeffrey Epstein, el delincuente sexual señalado de mantener toda una red de tráfico y abuso de menores de edad. Gates decidió dar declaraciones sobre el tema y “hablar con franqueza” frente al personal de su fundación, según reveló el Wall Street Journal.



El empresario reconoció ante los colaboradores de la Fundación Gates que haberse relacionado con Epstein fue ”un gran error” y pidió disculpas, admitiendo que cometió errores que pudieron enlodar el nombre del grupo filantrópico que fundó con su esposa. Dichas declaraciones ocurrieron el martes 24 de febrero, cuando el cofundador de Microsoft negó tener vínculos con los crímenes cometidos por el convicto.

En el espacio, Bill Gates admitió que tuvo un romance con dos mujeres rusas, que Epstein posteriormente descubrió. Pero fue enfático en negar que nunca tuvo vínculo alguno con las víctimas de este criminal: “No hice nada ilegal, no vi nada ilegal”, dijo ante los colaboradores, según una grabación verificada por el WSJ. ”Para ser claro: nunca pasé tiempo con las víctimas”, reiteró.



Y es que Gates fue vinculado con este polémico caso que le ha dado la vuelta al mundo por unas fotografías en las que aparece junto a unas mujeres, cuyos rostros fueron editados para que no sean reconocidos por la opinión pública. Según el empresario, las personas que posaron con él eran asistentes del propio Epstein, que le pidió tomarse una fotografía con ellas. “Fue un gran error pasar tiempo con el financista y llevar a los ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el agresor sexual (...) pido disculpas a las personas que fueron arrastradas a esto por el error que cometí”, cita el medio anglosajón.



¿Cómo se conocieron Jeffrey Epstein y Bill Gates?

En contexto y según dijo Gates a la fundación, él conoció a Epstein en 2011, tres años después de que la justicia de los Estados Unidos declarara al delincuente como culpable de solicitar servicios sexuales a una menor. El empresario afirmó que era consciente que había “una cosa de 18 meses” que limitaba los viajes del ahora implicado en la red de abuso, pero que no verificó más allá de ese dato. Los dos incluso siguieron reuniéndose después de que Melinda Gates, ahora ex esposa del multimillonario expresara sus preocupaciones en 2013.

Hasta el momento, y a pesar de la revelación hecha por el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el caso de Jeffrey Epstein, ninguna de las víctimas ha hecho señalamientos en contra del cofundador de Windows.



