Actor fue hallado sin vida tras salir con un hombre que conoció en app de citas

Un año después, las autoridades de Manchester, en Inglaterra, han revelado los detalles de la muerte del actor de 38 años Michael Barron, reconocido por su trabajo en algunas telenovelas nacionales, siendo la más reconocida 'Hollyoaks'. El famoso murió en medio de una cita con un hombre que conoció en una aplicación de citas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Josh Baxter, el hombre con el que se vio, fue condenado a cuatro años de prisión, culpable de los delitos de estrangulamiento o asfixia intencional y de infligir lesiones corporales graves al actor.



¿Cómo murió el actor?

Tras la condena contra Baxter se conocieron todos los detalles de la muerte de Barron que, aunque se determinó que no había sido intencional, sí demostró que el otro hombre ignoró varias señales de alerta que pudieron haber salvado la vida del actor.

Lo que se sabe es que Michael Barron y Josh Baxter conectaron a través de Grindr, una aplicación de citas, en la que intercambiaron varios mensajes que se fueron tornando explícitos y sexuales. Finalmente, los sujetos programaron una cita para el 26 de enero de 2025 en el apartamento de Baxter.



Tras un año de lo ocurrido, Baxter finalmente aceptó cargos y dio detalles sobre lo que pasó ese día. Señaló que en sus conversaciones habían hablado sobre sexo y sus límites, por lo que el día que se vieron Barron le dijo que no quería una palabra de seguridad y procedieron a tener un encuentro sexual extremo.



Baxter, de 28 años, estranguló a Michael con tanta fuerza que le fracturó un hueso y un cartílago del cuello. Además, también lo sujetó boca abajo con una cuerda en la cama y se acostó sobre él por un "período prolongado", lo que causó una asfixia.

Publicidad

Se determinó que la falta de oxígeno, porque el actor además tenía puesta una máscara, hizo que sufriera un paro cardíaco y falleciera en el lugar.

Durante el juicio se detallaron las horas que Barron pasó atado y las acciones de Baxter. En primera medida determinaron que el encuentro sexual se llevó entre las 7:00 y 8:00 de la noche, luego de que horas antes los hombres intentaron conseguir ketamina y fueron a una tienda a comprar alcohol. "En algún momento lo estrangularon, parecería como si estuviera sujeto por las muñecas y los tobillos, boca abajo durante toda la actividad sexual", detallaron en el tribunal.

Publicidad

Pasadas las 8:00 de la noche, hay registro de que Baxter empezó a chatear con otros usuarios de Grindr, esto mientras el actor seguía inmovilizado en la cama. Baxter reconoció que notó que la cara de su compañero estaba morada, pero como pudo escuchar algunos ronquidos interpretó que no había problemas.

Sobre las 9:00 de la noche Baxter decidió pedir comida para los dos y tras unos minutos salió a recibir el pedido. Solo cuando regresó notó que la cara de Barron ahora estaba "de color morado oscuro" y que ya no escuchaba ronquidos.

En lugar de llamar al servicio de emergencias (999), las autoridades determinaron que el hombre de 28 años entró a internet y buscó "cara morada al dormir", "cómo saber si alguien está vivo" y "cómo saber si alguien está respirando". Finalmente llamó y le dieron las indicaciones para hacer RCP al actor, pero no funcionó.

Minutos más tarde las búsquedas de Josh Baxter fueron: "¿es ilegal tener sexo con alguien mientras duerme incluso si tienes su consentimiento?"; y "¿si matas accidentalmente a alguien estrangulándolo durante el sexo vas a prisión?".

Publicidad

En el tribunal, Baxter señaló que todo lo que pasó había sido acordado y consensuado por el actor Michael Barron, cosa que se confirmó con los mensajes previos que habían compartido. Aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar al actor y que "nunca lo consideré una actividad peligrosa".

Sin embargo, la jueza Tina Landale determinó que el acusado "era muy consciente de los peligros de la asfixia" y "decidió ignorar" las alertas durante el acto. Además, no aceptó el arrepentimiento de Baxter por lo ocurrido, asegurando que "durante su testimonio, usted no demostró ninguna comprensión de su comportamiento ni aceptó ninguna responsabilidad".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL