Tarek William Saab, egocéntrico y sensible a la crítica: así es el cuestionado exfiscal de Venezuela

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela durante 10 años hasta su renuncia este miércoles, se describe como defensor de los derechos humanos, abogado y poeta, pero sus detractores lo señalan de ser el artífice de la represión bajo Nicolás Maduro. (Lea también: Régimen de Venezuela pide a Estados Unidos ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro y su esposa)

Dimitió sin exponer sus motivos y minutos después el Parlamento lo nombró defensor del Pueblo de forma temporal. Su designación respondió a la salida de Alfredo Ruiz, quien también dejó el cargo en la defensoría en esta jornada argumentando razones de salud. (Lea también: Esposa de Alex Saab fue retirada del cargo que ocupaba en gobierno de Venezuela)

Repleto de tatuajes y promotor de sus propios libros de poesía, Saab era una de las grandes figuras del régimen de Maduro, capturado en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La oposición lo considera símbolo de una justicia sometida por el poder.



De perfil mediático, justificó en entrevistas y redes sociales las olas de represión en Venezuela durante 2017, 2019 y más recientemente los disturbios que siguieron a la reelección de Maduro en julio de 2024, que dejaron unos 2.400 detenidos y 28 muertos. "Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil", dijo a la AFP entonces.



Saab recuerda regularmente su alineación con el chavismo, la doctrina ideológica inspirada en el socialismo del popular y fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). "Puso su identidad ideológica muy por encima de sus principios de defensa de derechos humanos", explicó a la AFP Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, que lo conoció de cerca.

"Fue un extraordinario fiscal, un extraordinario defensor del pueblo y regresa a sus orígenes. No tenemos dudas de que lo va a hacer muy bien", manifestó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV.



"Egocéntrico"

El despacho de Saab en la Fiscalía es muestra de su carácter antimperialista: un cuadro del Libertador Simón Bolívar; fotos suyas con Chávez y otras con Fidel Castro; un bastón de madera con un grabado que reza "nunca más (Donald) Trump". Irónicamente, fue la presión de Estados Unidos la que impulsó su salida, pues el mandatario de ese país dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

Era muy activo en redes sociales. Ordenaba investigaciones desde X y publicaba constantemente fotos personales. Adepto al gimnasio, se calificaba como "poeta", "libre" y "hippie". Sus detractores lo tildan de "egocéntrico".

Nacido en 1962 en El Tigre (este) en el seno de una familia de origen libanés, Saab lideró movimientos estudiantiles de izquierda, a la vez que se adentraba en la poesía como una de sus grandes pasiones.

Abandonó sus estudios de literatura para dedicarse al derecho. "Quería defender los derechos humanos", dijo a la AFP. Prestó asistencia a familiares de los militantes y guerrilleros comunistas torturados o desaparecidos en los Gobiernos previos a la llegada de Chávez al poder, con quien estrechó lazos en 1999, al participar en la redacción de una nueva Constitución que cimentó los 27 años de "Revolución Bolivariana".

Afrontó la cárcel durante un intento de golpe de Estado sufrido por Chávez en 2002, un episodio que le gusta evocar. Fue liberado gracias a la presión de oenegés de defensa de derechos humanos.

Lo eligieron gobernador de su estado natal Anzoátegui entre 2004 y 2012, tiempo en el que tuvo un programa de televisión 'Tarek rinde cuentas', en la misma línea que Maduro, Chávez o el ministro de Interior, Diosdado Cabello. En 2014 fue nombrado ya bajo el gobierno de Maduro como defensor del Pueblo, un cargo que vela por la garantía de los derechos de la población ante posibles abusos del Estado. "Expresó su idea de hacer un plan de trabajo con las organizaciones, pero la verdad es que de esa primera reunión no prosperó nada", contó Uzcátegui.

"Es extremadamente sensible a la crítica, a los cuestionamientos, y a la medida que las organizaciones fuimos exigiéndole cosas, interpelándolo en su rol como defensor del Pueblo, pues él comenzó rápidamente a alejarse de las organizaciones y a considerarlas como enemigas", acotó.



"Pacificación"

En 2017, la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció una "ruptura del orden constitucional" en medio de una ola de duras protestas antigubernamentales, tras lo cual huyó del país. Saab fue designado como su sucesor.

En la Corte Penal Internacional (CPI) hay una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, justo cuando el país enfrentaba protestas y Saab comenzó su gestión.

Yibram, uno de los tres hijos del nuevo defensor del Pueblo, se pronunció en un video difundido en las redes sociales en ese momento sobre la represión por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra el Gobierno, y le pidió a su padre que se pronunciara en contra de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Saab ha defendido su gestión como una de las que más ha resuelto casos en la historia del Ministerio Público y sostiene frente a la CPI que en su país se procesan los casos de violación a los derechos humanos.



Gestión de Tarek William Saab en números

Como fiscal general se jacta de haber combatido eficazmente la corrupción, especialmente por ordenar la detención del poderoso ministro petrolero Tareck El Aissami.

En su balance de 2025, Saab destacó que desde su llegada a la institución se han condenado 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellos 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.

También ha mencionado su lucha contra la corrupción en la estatal petrolera PDVSA, al citar más de 30 tramas y más de 24.000 imputaciones en toda la administración pública, así como la creación de nuevos programas de denuncia contra la pedofilia, el acoso escolar, maltrato animal o narcotráfico.

Defensores de derechos humanos no ahorran duras críticas para su gestión. "No hay adjetivo negativo que pueda describir acertadamente cómo ha sido su gestión dentro de la Fiscalía", señaló Uzcátegui. "Una Fiscalía absolutamente falta de independencia, que se convirtió permanentemente en un apéndice del Ejecutivo, que no garantizó el derecho a la justicia de las víctimas, que se convirtió en una herramienta de persecución", añadió.

Recordó además que informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos lo señalan como "cómplice de la comisión de graves violaciones de derechos humanos".

La oposición, por su parte, responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024 en las que fue proclamado ganador Maduro, resultado que la oposición mayoritaria tachó de fraude.

Bajo sanciones estadounidenses desde 2017, Saab lamentaba no poder viajar más a París, en particular al festival musical Fiesta de la Humanidad. Además, no dejó de condenar la captura de Maduro, que llegó a considerar como evidencia de la "muerte del derecho internacional". (Lea también: Abogado de Nicolás Maduro dice que Estados Unidos impide que Venezuela pague su defensa)

En las últimas semanas se enorgulleció de participar en la redacción de una histórica ley de amnistía que debe impulsar la liberación de cientos de presos políticos. Esperaba que la "pacificación" que justifica la ley pudiese abarcar a Maduro, preso en Nueva York.

