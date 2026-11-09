En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PARAGUAY
CHAT GUSTAVO PETRO
PAPÁ LEÓN XIV
ALIAS LA ABUELA
FENALCO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Casa Blanca activa protocolo de seguridad tras choque de un vehículo en el perímetro: ¿qué pasó?

Casa Blanca activa protocolo de seguridad tras choque de un vehículo en el perímetro: ¿qué pasó?

El incidente ocurrió en el parque Lafayette, en Washington, donde agentes de la Policía Metropolitana y efectivos de la Guardia Nacional intervinieron. Una persona fue capturada.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2026
Comparta en:
Casa Blanca activa protocolo de seguridad tras choque de un vehículo en el perímetro: ¿qué pasó?
¿Qué pasó? -
Canva - Captura de pantalla

El Servicio Secreto presidencial estadounidense activó este lunes un protocolo de seguridad en la Casa Blanca después de que un vehículo se estrelló en el perímetro exterior del recinto.

El Servicio Secreto indicó a periodistas presentes en el exterior de la Casa Blanca que se resguardaran en la sala de prensa en torno a las 10.02 hora local (15.02 GMT) poco después de que el vehículo se estampara contra un panel de información en el parque Lafayette, que se encuentra al norte de la residencia presidencial.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

En un video compartido por Martin Austermuhle, reportero del medio digital The Washington Sun, se observa el vehículo que se estrelló rodeado por agentes de la Policía Metropolitana de Washington y efectivos de la Guardia Nacional.

Publicidad

Últimas Noticias

¿Quién es Alice Huang, la espía china vinculada con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia?
MUNDO

¿Quién es Alice Huang, la espía china vinculada con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia?

Papa León XIV reúne a 2,5 millones de fieles en Buenos Aires: fue su misa más multitudinaria
MUNDO

Papa León XIV reúne a 2,5 millones de fieles en Buenos Aires: fue su misa más multitudinaria

A continuación, los agentes abren la puerta del conductor del vehículo y extraen a la fuerza a un hombre que es reducido por varios efectivos tras un forcejeo.

A las 10.40 hora local (15.40 GMT) el vehículo aún no había sido retirado del lugar y estaba siendo escoltado por miembros de la Guardia Nacional, a los que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene desplegados en Washington desde 2025 con el objetivo de apoyar a las fuerzas de seguridad locales.

Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato, entre ellos un episodio durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca del pasado 25 de abril, cuando un hombre armado se saltó parte del dispositivo de seguridad y obligó a evacuar al presidente; a la primera dama, Melania Trump, y a los miembros del Gabinete presentes en el evento. EFE

Publicidad

AGENCIA EFE

Relacionados

Estados Unidos

Washington DC

Accidentes de Tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad