¿Llegó a su fin la era Netanyahu? Las tres opciones de Gadi Eisenkot para formar gobierno en Israel

El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó este domingo al líder opositor Gadi Eisenkot formar el próximo Gobierno de ese país después de que el candidato recibió durante la semana el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knéset (Parlamento) pero sin una mayoría clara para gobernar. Eisenkot debe resolver un complicado rompecabezas: ampliar su base de apoyo sin provocar la ruptura de su propio bando, ya dividido. El exjefe del Estado Mayor, relativamente novato en política, tiene 28 días para encontrar una solución, con la posibilidad de obtener una prórroga de dos semanas si el presidente considera que está avanzando en la dirección correcta. Por ahora tiene tres opciones, cada una con sus propias dificultades. Aquí las claves de lo que está pasando en Israel.



¿Qué pasará con Netanyahu?

Eisenkot dispone de 28 días, es decir hasta el 6 de diciembre, para formar una coalición, y puede pedir a Herzog una prórroga de otros 14, hasta el 20 de diciembre. Si fracasa, el presidente podrá encargar la tarea a otro diputado, previsiblemente el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien tendría 28 días sin posibilidad de prórroga.

Si eventualmente Netanyahu tampoco lo logra, se abre un último plazo de 21 días en el que 61 diputados pueden proponer por escrito a un candidato. En caso de que aun así nadie lo consiguiera, la Knéset se disuelve y se convocan nuevas elecciones, las sextas desde 2019. Mientras tanto, Netanyahu seguirá al frente de un Gobierno en funciones desde que jure la nueva Cámara.

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El bloque opositor, formado por Yashar! (¡Recto!), el partido de Eisenkot; Beyajad (Juntos), de Naftali Bénet y Yair Lapid; Los Demócratas e Israel Beitenu, de Avigdor Líberman, suma 48 escaños, lejos de los 61 de la mayoría absoluta. La ley israelí no exige 61 votos para investir un gobierno, sino que reciba más apoyos que rechazos en la Knéset, lo que abre la puerta a un Ejecutivo en minoría sostenido desde fuera. Las cuentas pasan por los 19 escaños de los partidos árabes, que recomendaron a Eisenkot. La Lista Conjunta (11) no pide carteras, pero se ofrece a apoyarlo desde fuera, mientras que la islamista Raam (8), de Mansur Abás, ya formó parte del gobierno de Bénet y Lapid en 2021.



Opción 1: gobierno minoritario

Desde hace días, Eisenkot afirma querer formar un "gobierno de emergencia nacional" para reemplazar lo antes posible al actual gobierno de Benjamin Netanyahu, que considera una amenaza para Israel. Aunque no explicó en detalle cómo piensa hacerlo, sus últimas declaraciones permiten entrever un plan en dos etapas: formar rápidamente un gobierno apoyado en la base minoritaria de la oposición y, posteriormente, intentar ampliar su respaldo. "Tengo la intención de invitar a todas las facciones parlamentarias y a sus miembros a unirse a nosotros bajo mi liderazgo (...) Ya sea desde ahora o más adelante", declaró el viernes.



Su "bloque del cambio" obtuvo 48 escaños en las elecciones legislativas, menos que los 53 del bloque de Netanyahu y muy por debajo de los 61 diputados necesarios para alcanzar la mayoría en la Knéset. Sin embargo, las dos principales formaciones árabes, la Lista Unificada y Raam, ofrecieron apoyarlo con sus 19 diputados, incluso sin incorporarse formalmente al gobierno.



"El plan de Eisenkot consiste en sumar los 19 escaños de los partidos árabes a los 48 obtenidos por su 'bloque del cambio'", explica Amit Segal, uno de los analistas políticos más influyentes de Israel. Bastaría con que Raam (ocho escaños) votara junto con el bloque de Eisenkot y que la Lista Unificada (11 escaños) se abstuviera para superar al bloque de Netanyahu, agrega.



Opción 2: aliarse con los ultraortodoxos

Sin embargo, una alianza, incluso indirecta, con los partidos árabes resulta inaceptable para algunos miembros de este bloque, en particular para el nacionalista Avigdor Liberman, quien amenaza con abandonarlo. Liberman argumenta que depender de los votos de los partidos árabes reduciría el margen de maniobra del gobierno en caso de nuevas operaciones militares en Gaza o Líbano, ya que lo expondría al riesgo de un veto.

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Este discurso coincide con el de Netanyahu, quien pone en duda la lealtad de los partidos árabes israelíes, a los que presenta como "partidarios del terrorismo" que quieren "islamizar Israel".

La oposición de Liberman es tan fuerte que, en cambio, propuso acercarse a los partidos ultraortodoxos, que, sin embargo, fueron sus principales adversarios durante años. Su principal promesa de campaña era imponer el servicio militar obligatorio a todos, incluidos los estudiantes religiosos, algo a lo que se oponen las principales formaciones ultraortodoxas Shas y el partido Judaísmo Unido de la Torá (JUT).

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Pero Liberman ahora afirma estar dispuesto a hacer concesiones en este tema, abriendo la puerta a negociaciones que se perfilan difíciles con partidos que desde hace tiempo son aliados de Netanyahu. En teoría, los 13 escaños de Shass y JUT podrían permitirle a Eisenkot alcanzar la mayoría mínima de 61 diputados.



Opción 3: unión nacional

La posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional parece ilusoria, dada la profunda división de la sociedad. Sin embargo, es una de las opciones que los analistas mencionan con frecuencia, y varios medios informan que el presidente Isaac Herzog está impulsando esta alternativa. Tras haber llevado adelante una campaña particularmente polarizadora, Netanyahu abogó el domingo por "la formación de un gobierno de unidad nacional" bajo su liderazgo y sin los partidos árabes.

Al recibir el mandato de Herzog el domingo, Eisenkot se mostró dispuesto a incorporar a miembros del partido de Netanyahu, el Likud, y del Partido Sionista Religioso, formación de extrema derecha del actual ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Eso sí, siempre que su voluntad de unidad sea "sincera" y que él encabece dicho gobierno.

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Pero una fórmula en la que Eisenkot y Netanyahu formaran parte del mismo gobierno, por ejemplo mediante un acuerdo que fije una rotación en el cargo de primer ministro, parece poco probable. Eisenkot insiste en que no gobernará bajo las órdenes de Netanyahu.

Este escenario tiene un antecedente reciente. En 2020, Netanyahu y el centrista Benny Gantz, pese a su profunda enemistad, llegaron a un acuerdo para compartir el poder después de tres elecciones en menos de un año. El acuerdo contemplaba una rotación en el cargo de primer ministro. Pero la alianza se desmoronó al cabo de un año, provocando la convocatoria de nuevas elecciones.

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*Con información de AFP y EFE