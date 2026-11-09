Tras perder en elecciones, Trump reconoce que su política de deportaciones fue "demasiado dura"

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo. El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.



Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos. A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.

Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.

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Trump aseguró también que le "encantaría" colaborar con los demócratas en migración tras las elecciones de mitad de mandato. "Me encantaría hacer algo en inmigración", contestó el presidente a Douthat, quien le pidió mencionar una cosa en la que le gustaría trabajar con la nueva mayoría demócrata.



El presidente reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura", pero defendió su trabajo para "cerrar la frontera" y sacar del país a los malos. El mandatario no detalló en qué consistiría un acuerdo con los demócratas, pero confió en encontrar un consenso. "Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo, creo que es algo realmente viable", manifestó.



Trump admitió que le "dañó" la política de deportaciones porque su Administración sacó a "personas que tenían buenos trabajos" y que "hay una gran parte del país que piensa que las personas deberían quedarse si son buenas personas trabajando en una compañía de jardinería o en un hotel".



"No busca escalar" la guerra con Irán

El presidente estadounidense aseguró que "no busca escalar" el conflicto contra Irán tras las elecciones en las que su partido perdió la mayoría en el Congreso porque, en parte, a los votantes "no les gustó la guerra", según dijo en una entrevista con CBS publicada este domingo.

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"No estoy buscando (escalar la guerra). No creo que haya ninguna razón (para hacer eso)", expresó el mandatario al corresponsal de '60 minutes' Ross Douthat en su primera entrevista televisiva tras los comicios.

Trump reconoció que a los votantes "no les gustó la guerra" y "no les gustó el hecho que la gasolina subió", además de señalar que hay "un gran disgusto, increíblemente, por Israel", país que lanzó la ofensiva contra Irán junto a Estados Unidos. También reiteró que "no está en desacuerdo" con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien escribió en sus redes sociales que "la razón" por la que los republicanos perdieron las elecciones "es la guerra".

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Aún así, Trump indicó que, si tuviera que hacerlo, "lo haría de nuevo" porque él tiene que "hacer lo que es bueno para el país" y evitar que Irán posea un arma nuclear. "Mi respuesta es un enfático sí (lo haría de nuevo) porque no puedes permitir que Irán tenga un arma nuclear. Pienso que, históricamente, esta será una muy buena decisión. ¿Es una buena decisión para ahora y mañana? Probablemente no", argumentó.

Momentos antes de transmitirse esta entrevista, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a la prensa que las negociaciones de Washington con Irán para terminar la guerra "no han sido productivas" porque la República Islámica tiene demandas "inaceptables".

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*Con información de EFE