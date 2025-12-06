En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cierran Torre de Londres luego de que activistas lanzaran postres a vitrina de la Corona Imperial

Cierran Torre de Londres luego de que activistas lanzaran postres a vitrina de la Corona Imperial

Cuatro manifestantes fueron detenidos tras lanzar torta y natillas a la vitrina que contiene una de las principales Joyas de la Corona británicas.

Por: EFE
Actualizado: 6 de dic, 2025
Corona Imperial
Hay cuatro personas detenidas por ataque con comida a vitrina de Corona Imperial
Redes sociales

