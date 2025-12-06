Cierran Torre de Londres luego de que activistas lanzaran postres a vitrina de la Corona Imperial

Este sábado, cuatro personas han sido detenidas tras arrojar torta de manzana y natillas a una vitrina que contiene la Corona Imperial del Estado en la Torre de Londres, una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital británica, según informó la Policía Metropolitana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras el incidente se provocó el cierre temporal del emblemático lugar y encendió debates sobre la seguridad de estos espacios culturales.

La Policía Metropolitana informó que fueron detenidos por causar "daño criminal" a una vitrina creada en 1937 para la coronación del rey Jorge VI.



La Corona Imperial del Estado, que contiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas y pesa más de un kilogramo, se usa aún para las coronaciones, entre ellas la última de Carlos III, y para las inauguraciones del Parlamento en cada legislatura.



La acción de protesta, ocurrida sobre las 10.00 horas GMT, ha sido reivindicada por el grupo Take Back Power, que se describe a sí mismo como un nuevo colectivo de “resistencia civil no violenta”.

Publicidad

"Los agentes trabajaron en estrecha colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres y agentes de seguridad, y cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de daños criminales. Han sido puestas bajo custodia", señaló el cuerpo en un comunicado.



Los hechos quedaron en video

En imágenes difundidas por el propio grupo, se ve a uno de los activistas sacando de una bolsa una bandeja de papel aluminio con una torta que arroja contra la citada vitrina.

También muestran a otro manifestante que vierte repetidamente sobre el cristal de la urna un líquido viscoso amarillo similar a unas natillas.

takeback.power throw crumble and custard over the Crown jewels at the tower of London. pic.twitter.com/FyU8kclA4A — London & UK Street News (@CrimeLdn) December 6, 2025

Publicidad

Después, los cuatro activistas se desabrocharon las chaquetas para enseñar una camiseta con los mensajes ‘Take Back Power’, uno de ellos gritó "la democracia se ha derrumbado" y otro proclamó que "Gran Bretaña está rota, estamos ante las joyas de la nación para retomar el poder".

Las autoridades han cerrado la Torre de Londres mientras se investiga este incidente, agregó la Policía Metropolitana.

El grupo 'Take Back Power' explicó hoy que ha llevado a cabo esta protesta para exigir al Gobierno británico que establezca una asamblea ciudadana permanente en forma de "Cámara del Pueblo" con poderes para "gravar la riqueza extrema y arreglar" el Reino Unido.

Por ahora, los señalados permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación por posibles daños estructurales. Sin embargo, la rápida reacción de las autoridades permitió controlar la situación. Una vez concluyan las labores policiales y de limpieza, se entregarán nuevas actualizaciones y el lugar reabrirá sus puertas al público.