En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hallan altos niveles de "químicos eternos" en cereales del desayuno: esto encontró estudio

Hallan altos niveles de "químicos eternos" en cereales del desayuno: esto encontró estudio

Un estudio en Europa encontró que varios de los cereales que se consumen comúnmente en el desayuno contiene un químico que presenta varias características tóxicas.

Por: EFE
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Hallan altos niveles de "químicos eternos" en cereales del desayuno: esto encontró estudio
Imagen de referencia.
Patricio Murphy/NurPhoto/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad