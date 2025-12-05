En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump recibe premio de la Paz de la FIFA en sorteo del Mundial 2026: "El mundo es más seguro ahora"

Trump recibe premio de la Paz de la FIFA en sorteo del Mundial 2026: "El mundo es más seguro ahora"

El presidente de EE. UU. recibió el galardón de manos de su amigo y aliado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mientras las 48 selecciones participantes aguardaban por conocer a sus rivales de grupo.

Por: AFP
Actualizado: 5 de dic, 2025
Trump recibe premio de la Paz de la FIFA en sorteo del Mundial 2026.
AFP

