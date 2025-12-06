En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
MUNDIAL 2026
LILIANA CRUZ
PICO Y PLACA BOGOTÁ
BOYACÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en bar clandestino deja once muertos; tres de ellos son niños menores de 16 años

Tiroteo en bar clandestino deja once muertos; tres de ellos son niños menores de 16 años

El incidente ocurrió en un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica. Por el momento también se registran 14 personas heridas.

Por: EFE
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Escena de crimen
Imagen de referencia -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad