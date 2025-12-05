En vivo
MUNDO  / Impactante caso de feminicidio durante ritual de ayahuasca: el condenado ucraniano y la víctima rusa

Impactante caso de feminicidio durante ritual de ayahuasca: el condenado ucraniano y la víctima rusa

El crimen, ocurrido en Perú, terminó con la condena de un ciudadano ucraniano, quien fue hallado culpable de acabar con la vida de una mujer rusa durante un ritual con ayahuasca.

Por: EFE
Actualizado: 5 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Impactante caso de feminicidio durante ritual de ayahuasca: el condenado ucraniano y la víctima rusa
Imagen de referencia.
Pexels/AFP

