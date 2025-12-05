Impactante caso de feminicidio durante ritual de ayahuasca: el condenado ucraniano y la víctima rusa

Un juzgado de Perú condenó a 15 años y cuatro meses de cárcel al ciudadano ucraniano Iván Kuzmin por el feminicidio de la rusa Liudmila Lazarenko, ocurrido en agosto de 2024 en la localidad amazónica de Tarapoto, mientras ambos participaban en un ritual de la planta medicinal tradicional ayahuasca y otros alucinógenos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo) MATEO MEDINA ESCOBAR



Los detalles del caso de feminicidio en ritual de ayahuasca

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2024, en el Centro de Desarrollo Integral Dos Mundos, ubicado en la localidad de Yurimaguas, en el departamento amazónico de Loreto, donde Kuzmin "atacó brutalmente a la víctima utilizando objetos contundentes y armas blancas" y más tarde la descuartizó.

El ciudadano ucraniano fue hallado por varios vecinos de la zona con una de las armas que utilizó junto al cuerpo desmembrado de Lazarenko y testigos lo tuvieron que atar de pies y manos hasta la llegada de la Policía. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tarapoto dictó por unanimidad la sentencia de homicidio por ferocidad en agravio contra la rusa, y además, impuso una indeminzación de 80.000 soles (24.000 dólares) a favor de la parte agraviada.



El tribunal sostuvo que los análisis toxicológicos realizados al acusado dieron negativo en los compuestos cannabinoides, que incluyen ayahuasca, varios hongos y veneno de bufo e informes concluyeron que Kuzmin no presentaba daño cerebral ni alteración mental en el momento del crimen.



Lea: Lo confundieron con narco: curandero colombiano duró preso dos años en México por cargar ayahuasca

Publicidad

"Este delito se cometió únicamente bajo la influencia de la medicina, pero lo más importante es que este terrible acto ocurrió bajo la influencia y sugestión de fuerzas oscuras que tomaron el control de mi conciencia", dijo Kuzmin a través de su defensa en la audiencia virtual.

Agregó que creía que estaba matando a un demonio y explicó que ambos llevaron a cabo el ritual de sanación espiritual sin maestros porque Lazarenko tenía experiencia en la materia y fue la primera vez que perdió el control respecto a lo que ocurría.

Publicidad

El condenado, de 39 años, sostuvo que lamentó profundamente el delito y pidió al tribunal que tenga en cuenta que fue un incidente desafortunado y no intencionado. La defensa pública de Kuzmin agregó que él consumió hongos, ayahuasca y veneno de bufo y actuó bajo estas sustancias, pero los análisis toxicológicos se realizaron tarde, cuando ya han sido eliminadas por el organismo.



¿Qué es la ayahuasca y cuáles son sus riesgos?

De acuerdo con la Fundación contra el Alcohol y las Drogas (ADF), la ayahuasca es "una bebida psicodélica. Los psicodélicos afectan todos los sentidos, alterando el pensamiento, la percepción del tiempo y las emociones. Pueden causar alucinaciones: ver u oír cosas inexistentes o distorsionadas".

Esta sustancia se elabora hirviendo los tallos de la liana Banisteriopsis caapi con las hojas del arbusto Psychotria viridis . "El principal componente psicoactivo de la ayahuasca es la sustancia química natural DMT (dimetiltriptamina), presente en las hojas de la planta Psychotria viridis . Esta sustancia se combina con la liana Banisteriopsis caapi , que contiene un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO) y previene la rápida degradación de la DMT", aseguraron en un texto explicativo de la bebida. La ayahuasca ha sido utilizada por pueblos indígenas de Perú, Brasil, Colombia y Ecuador.

AGENCIA EFE

EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL