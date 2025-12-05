En vivo
MUNDO

Maduro les pide a policías estudiar "todas las formas" de lucha armada en plena tensión con EE. UU.

Maduro les pide a policías estudiar "todas las formas" de lucha armada en plena tensión con EE. UU.

El presidente de Venezuela aseguró que su país es "garantía de seguridad" en todo el continente americano. "Venezuela es esperanza", afirmó el mandatario.

Por: EFE
Actualizado: 5 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro.
AFP

