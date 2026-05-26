"No vean TV Azteca", el muy criticado mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Durante una de sus ruedas de prensa matutinas, conocidas como "mañaneras", la presidenta de México, Claudia Sheibaum, pidió a las personas a que no vieran el canal nacional TV Azteca. El hecho desató críticas en contra de la mandataria.



"No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego ya de estar escribiendo un tweet, bueno un X, en este instante. Hoy le propuse a Luisa María que demos un premio al mitómano de la semana. Es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas", dijo la presidenta de México durante la rueda de prensa.

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El periodista Alejandro Villalvazo, quien trabaja para TV Azteca, estuvo en Noticias Caracol En Vivo y habló sobre el comentario de la presidenta Sheinbaum y la manera en la que habría estigmatizado a la prensa. "Es mucho más profundo que señalar si estás atrás o no de un grupo que va y pone unas mantas en el Zócalo de la Ciudad de México exhibiendo a los narcopolíticos. Es mucho más profundo que eso. Es un llamado a la censura y no podemos permitir en ningún lugar del mundo que la presidenta de México haga un llamado a no ver un canal de televisión en particular, porque la gente tiene todo el derecho de informarse donde sea, como sea y como quiera, para de ahí formar opinión", aseguró Villalvazo.

El periodista aseguró que han sufrido lo que siempre con un gobierno que él ha denominado autoritario. "Tiene sus intentos para tratar de callar las voces críticas. La presidenta llama a quienes opinamos en los medios 'comentócratas', solamente dan opinión. Y ella hoy mismo dice que lo que ayer manifestó era una opinión. Entonces, también es comentócrata nada más que con la investidura presidencial", mencionó.



El canal TV Azteca compartió un comunicado respondiendo a los comentarios de la presidenta en el que decían: "Le queremos informar que su llamado a no ver TV Azteca será inútil. Hay millones de mexicanos que SÍ ven TV Azteca y disfrutan de nuestra programación —los mejores realities y películas, nuestras grandes coberturas deportivas y espacios informativos que sí hablan con la verdad—. Estos mexicanos no dejarán de vernos solo porque a usted le incomode la verdad y nuestro liderazgo en la conversación pública. No es la primera vez que la 4T intenta boicotearnos y hasta destruirnos, pero, como siempre lo hemos demostrado, seguiremos siendo líderes en todo lo que hacemos".



De acuerdo con el periodista, desde su medio siempre hablan con hechos, mientras que el gobierno mexicano dice mentiras. "Todos los días señalamos las mentiras del gobierno y ahí es donde está la narrativa; esas mentiras que todos los días les exhibimos es lo que no les gusta. Pero además no solamente es que nosotros lo estemos poniendo por poner; hay investigación de fondo, está todo argumentado. No les gusta que a sus políticos les digamos que son narcopolíticos cuando están señalados por Estados Unidos de serlo. No les gusta que les hablemos de que la economía y el dinero no alcanza para nada. Cuando en México la gente no desayuna, o no come, o no cena porque no tiene dinero", aseguró.

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