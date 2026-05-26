Cuba publica lista de 2.010 reos indultados en abril: ¿hay presos políticos?

El Gobierno de Cuba publicó en la Gaceta Oficial de la República el listado de los 2.010 presos cuyo indulto anunció el pasado 2 de abril como un "gesto solidario humanitario y soberano" enmarcado en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. (Lea también: Hija de Raúl Castro afirma que a él no lo van a secuestrar y que Cuba está lista “para el combate”)

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El Decreto Presidencial 1212, firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel, dispone "indultar total y definitivamente" a un grupo de sancionados, en atención a "las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena".

En un anexo, el decreto publicado en una gaceta extraordinaria incluye la lista de los indultados, en la que aparecen sus nombres, el número y año de las causas judiciales correspondientes y el tribunal donde fueron juzgados.



El Gobierno insular anunció a principios de abril en un comunicado que entre los 2.010 presos incluidos en esta excarcelación "aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior".



También señaló entonces que en la lista de indultados se descartaron a personas que cometieron delitos de "agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia" entre otros.

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Asimismo, indicó que este "es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 personas".

"Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año", añadió.



¿Cuántos presos políticos quedarían libres?

El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo de La Habana informó sobre la excarcelación de 51 presos, personas que -según explicó- habían cumplido "una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión" y encuadró esa decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano".

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La ONG Prisoners Defenders (PD), con sede en Madrid, denunció este lunes que solo ha podido confirmar hasta el momento un preso político entre las 2.010 personas incluidas en la lista del indulto.

Las primeras excarcelaciones de ese proceso coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense.

Anteriormente, PD había informado que de la excarcelación de los otros 51 presos, únicamente 27 de ellos eran presos políticos, pero en su mayoría fueron participantes en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre 6 y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición. (Lea también: Estados Unidos imputa a Raúl Castro, expresidente Cuba, por asesinato y conspiración para matar)



Aumento de apagones en Cuba

A la par, Cuba vive otra jornada de prolongados apagones en toda la isla y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 61 % del país.

La afectación por los cortes en la última semana ha mantenido cifras superiores al 60 %, dejando cada jornada dos tercios del país apagado a la vez en el momento de mayor demanda (tarde-noche).

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El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", con apagones que en La Habana superan las 22 horas diarias y los dos días consecutivos en el resto del país.

Este martes 26 de mayo, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía por averías o trabajos de mantenimiento. Esa fuente es responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

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La presión de EE. UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. Cuba precisa, además, unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE