México captura a sobrino del 'Chapo' Guzmán solicitado por EE. UU.: su papel en cartel de Sinaloa

Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín el 'Chapo' Guzmán, informó este martes la secretaría de Seguridad. Identificado como Isai 'N', fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es "sobrino de 'El Chapo', quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos. La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que había sido capturado anteriormente, en junio de 2008, en posesión de armas de gran calibre.



Isai 'N' es considerado uno de los operadores del cartel de Sinaloa y es señalado de coordinar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Costa Rica, dijo a la AFP una fuente federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a declarar. Añadió que se le considera responsable de "la venta de 10.000 píldoras de fentanilo en Estados Unidos", la droga relacionada con decenas de miles de muertes cada año en ese país.



Un pedido de extradición pesa en su contra por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, apuntó la fuente. A consulta de la AFP, las autoridades dijeron desconocer al momento detalles sobre la anterior captura.



Presiones de Estados Unidos sobre narcotráfico en México

Con amagos de sanciones en forma de aranceles, el gobierno del republicano Donald Trump exige a México detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en especial del letal fentanilo. Esta captura se produce en momentos en que México negocia con Estados Unidos y Canadá la revisión de su tratado de libre comercio, el T-MEC, proceso que debe concluir a más tardar el 1 de julio.

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La Casa Blanca designó además a carteles de las drogas como organizaciones terroristas, entre ellos el de Sinaloa, sumido actualmente en una sangrienta pugna interna. Dos hijos del "Chapo", Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

Según medios estadounidenses, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, otros dos hijos de Guzmán que también participarían en el cartel, negocian actualmente su entrega a las autoridades estadounidenses. El veterano capo Ismael "El Mayo" Zambada, que fue socio del "Chapo" en el liderazgo del cartel, también se encuentra encarcelado en Estados Unidos a la espera de juicio.

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AFP