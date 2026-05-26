Lo que madre les dijo a sus hijos antes de abandonarlos en vía de Portugal: ¿qué pasó con los niños?

Un juzgado de Portugal decidió regresar a su país natal, Francia, a los dos hermanitos abandonados en Portugal por su madre y su padrastro, y allí quedarán bajo el cuidado provisional de los servicios sociales franceses, informó el Consejo Superior de la Magistratura (CSM). (Lea también: Mujer francesa abandonó a sus hijos de 4 y 5 años en carretera de Portugal: esto se sabe)

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En un comunicado remitido a EFE, el CSM indicó que las autoridades judiciales francesas informaron de la decisión de poner a los dos menores al cuidado de los servicios sociales de Colmar, la localidad donde residían, "mientras se lleva a cabo una evaluación de los familiares o de terceros" para ver si reúnen las condiciones para acogerlos.

En este sentido, pidieron a las autoridades portuguesas el regreso de los niños, tras lo cual el Juzgado de Familia y Menores de Santiago do Cacém, encargado del caso, ordenó el regreso de los menores con el fin de que allí determinen "las medidas de protección que considere oportunas".



"Este regreso al país de su residencia habitual se coordinará y llevará a cabo entre las autoridades portuguesas y francesas competentes con el fin de garantizar el menor perjuicio posible para el interés superior de estos menores, con lo que, una vez ejecutado, quedará concluida la intervención de las autoridades judiciales portuguesas", concluyó la Justicia lusa.



Madre vendó a los niños antes de abandonarlos

Los niños, de 4 y 5 años, fueron encontrados el 19 de mayo caminando solos, "aparentemente perdidos y abandonados por la progenitora", junto a la carretera nacional 253, a la altura del municipio de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), unos 90 kilómetros al sur de Lisboa, informó inicialmente la Policía Judicial.



Las autoridades portuguesas informaron que los hermanos vivían con su madre en Colmar, en el este de Francia, mientras que su padre tenía un régimen de visitas limitado y supervisado.

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En Francia estaban buscando a la madre y a los niños desde el 11 de mayo, cuando el padre denunció su desaparición. Posteriormente, se emitió una orden de arresto europea.

La madre del automovilista que encontró a los niños, Eugenia Quintas, declaró a la AFP que uno de los niños dijo que les habían vendado los ojos y les habían dicho que buscaran un juguete escondido. Cuando se quitaron las vendas de los ojos, su madre y su coche ya no estaban.

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"Cada uno llevaba una naranja, una pera y una botella de agua. No vimos ningún signo de maltrato", dijo.

Las autoridades indicaron que la pareja aparentemente no tenía ninguna conexión conocida con Portugal.



El comportamiento de la madre y su pareja tras ser capturados

La pareja fue arrestada el jueves 21 de mayo por las autoridades portuguesas en una cafetería del centro de Fátima y llevada el viernes ante un juez de instrucción en el tribunal de Setúbal.

"Después de algo así, el abandono de dos niños pequeños y encontrar a esta pareja relajada en una terraza durante horas fue bastante impactante", declaró a la cadena de televisión portuguesa SIC Carlos Canatario, portavoz de la Policía Nacional Republicana de Portugal (GNR). "Su comportamiento denotaba cierto desapego de la situación, ya que no respondían mucho. Parecían muy retraídos y, por lo tanto, no reaccionaban", añadió.

La pareja fue interrogada durante varias horas en el juzgado en una primera sesión celebrada el viernes. A su llegada al juzgado, el hombre, identificado por las autoridades como Marc B., gritó dos veces "te quiero" en francés, mientras que la madre de los niños, identificada como Marine R., tarareaba una melodía.

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Poco después de la medianoche del viernes, cuando Marc B. salía del juzgado en una furgoneta policial, gritó "Portugal Armageddon" a los periodistas que se habían congregado en el exterior.

El sábado por la mañana, los agentes de policía se aseguraron de que la pareja permaneciera dentro del vehículo que los transportaba hasta que este hubiera entrado por completo en el garaje del juzgado y las puertas se hubieran cerrado.



Madre y su pareja: sexóloga y exoficial

Los perfiles de los dos sospechosos han avivado el interés público en el caso. La mujer se describía a sí misma en las redes sociales como sexóloga especializada en prácticas corporales, dinámicas del desarrollo y atención al trauma.

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Según informan los medios de comunicación franceses, su pareja es un antiguo oficial de la gendarmería francesa que dejó el cuerpo en 2010 y que ha compartido en internet contenido antisemita y relacionado con teorías conspirativas.

Este caso se produce tan solo unos meses después de otro caso de gran repercusión mediática que involucra a un ciudadano francés en Portugal. Las autoridades acusan a Cedric Prizzon de asesinar a su pareja actual y a su expareja en el norte de Portugal antes de huir con los hijos que tuvo con las dos mujeres.

Las autoridades portuguesas han rechazado la solicitud de Francia para extraditarlo, alegando que los presuntos delitos se cometieron en territorio portugués.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP