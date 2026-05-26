Esto se sabe del riesgo de explosión de tanque con químicos tóxicos y la evacuación de habitantes

La amenaza de una explosión en un tanque de sustancias químicas tóxicas en el sur de California ha disminuido lo suficiente como para permitir que algunos de los 50.000 evacuados regresen a sus hogares, informaron las autoridades a última hora del lunes.



La preocupación de que el químico inflamable del tanque pudiera explotar o liberar gases tóxicos llevó a las autoridades a ordenar el viernes la evacuación de la densamente poblada zona de Garden Grove, en el condado de Orange, al sureste de Los Ángeles y a unos ocho kilómetros de Disneylandia.

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El tanque contiene 26,000 litros de metacrilato de metilo, un líquido volátil utilizado para fabricar plásticos. El jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra, dijo que la reducción de la zona de evacuación se produjo tras recibir nuevos datos y mantener conversaciones con expertos en la materia.

"Para aquellos que siguen afectados, sé que esto puede resultar frustrante. Son aproximadamente 16.000 de ustedes. Por favor, comprendan que hacemos esto por su seguridad y que seguiremos trabajando con diligencia", dijo El-Farra.



La crisis comenzó a finales de la semana pasada cuando las autoridades detectaron una fuga en el tanque y, posteriormente, una grieta , aunque no precisaron si ambas cosas estaban relacionadas. El domingo por la noche los bomberos del condado dijeron que no había fuga de sustancias químicas.



El lunes, la presión en el tanque estaba disminuyendo y la temperatura había bajado de 38 °C a 34 °C, dijo Craig Covey, comandante de incidentes de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. "Es una noticia extremadamente positiva", dijo Covey.

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Los reguladores federales habían enviado un equipo de expertos para asesorar sobre los posibles resultados. El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, declaró el domingo a CNN que el "escenario más catastrófico" sería que un tanque explotara y provocara la explosión de otros tanques cercanos. Sin embargo, Zeldin señaló que "el escenario más probable es el de un vertido de bajo volumen, que las autoridades locales podrán vigilar, neutralizar y contener".

El tanque es propiedad de GKN Aerospace, que opera 32 plantas de fabricación en 12 países, según su sitio web. La empresa, con sede en Birmingham, Reino Unido, desarrolla tecnología aeronáutica y declaró el domingo que está "trabajando sin descanso para mitigar el riesgo de una fuga".

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Los responsables de Disneylandia dijeron que el "complejo permanece abierto a los visitantes" y que estaban siguiendo de cerca el asunto. La EPA afirma que el metacrilato de metilo es irritante para la piel, los ojos y las membranas mucosas en los seres humanos. También puede causar reacciones respiratorias y neurológicas en casos de exposición aguda o prolongada.