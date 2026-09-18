Trump prohíbe entrada de CNN y MSNOW a la Casa Blanca y advierte veto de más medios de comunicación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la prohibición inmediata del acceso a la Casa Blanca para las cadenas CNN y MSNOW, así como para el medio digital Politico. El mandatario los acusó de difundir "noticias falsas" y advirtió que la medida podría ampliarse a otros medios de comunicación.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump en su red social Truth Social.



Trump y su relación con la prensa

La decisión representa una nueva escalada en el enfrentamiento del mandatario con la prensa. Al comienzo de su mandato, ya había restringido el acceso de la agencia Associated Press (AP) a determinados eventos en la Casa Blanca, después de que el medio se negara a utilizar la denominación "golfo de América" para referirse al golfo de México.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (...) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS", escribió el mandatario.



Trump no precisó qué informaciones o coberturas motivaron la sanción. Sin embargo, añadió que otros medios de comunicación "van después".



El anuncio tomó por sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes se encontraban trabajando periodistas de los medios afectados por la medida.

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A lo largo de su trayectoria política, Trump ha mantenido una relación conflictiva con la prensa, a la que acusa de difundir información falsa de manera recurrente. Además, ha protagonizado enfrentamientos públicos con reporteros y ha impulsado demandas millonarias contra diversos medios de comunicación, acciones que organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran intentos de censura.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE