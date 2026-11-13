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Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué pasa con Outlook y servicios de Microsoft hoy, 13 de noviembre de 2026, tras la caída mundial?

¿Qué pasa con Outlook y servicios de Microsoft hoy, 13 de noviembre de 2026, tras la caída mundial?

La empresa intenta estabilizar su infraestructura en la nube tras una interrupción masiva iniciada el jueves, que mantiene con fallos graves a cerca de veinte herramientas corporativas.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Microsoft le dice adiós a la tienda Xbox 360
Microsoft le dice adiós a la tienda Xbox 360
Imagen: cortesía AFP

Microsoft 365, la plataforma de Microsoft que reúne herramientas de trabajo como Outlook, Teams, Word y Excel, continúa este viernes con fallos que dificultan a los usuarios acceder al correo electrónico, gestionar reuniones y utilizar el asistente de inteligencia artificial.

Microsoft intenta estabilizar su infraestructura en la nube tras una interrupción masiva iniciada el jueves, que mantiene con fallos graves a cerca de veinte herramientas corporativas y educativas en todo el mundo, según el último parte técnico publicado por la empresa.

¿Por qué ocurre la caída de Microsoft? Las versiones conocidas hasta ahora

La compañía ha comenzado a aplicar un parche en su componente de autenticación y enrutamiento, que empieza a mostrar "resultados positivos en la estabilidad del servidor", según indicó. Hasta el momento, no tiene constancia de que el incidente lo esté causando alguna actividad maliciosa, agregó.
(Lea también: Se cayó Microsoft: miles de empresas afectadas por fallas globales en Outlook y Teams)
El origen de la crisis reside en una caída de Exchange Online, el motor de correo electrónico en la nube de la tecnológica, un fallo que se ha propagado en cascada a todos los servicios que dependen de Exchange para consultar buzones, calendarios, permisos o archivos compartidos. A la vista del informe oficial de incidencia de Microsoft, el impacto se extiende a una veintena de aplicaciones clave, de modo que los usuarios sufren bloqueos para acceder a Outlook (en web, escritorio y teléfono) y retrasos en la entrega de correos.

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En Microsoft Teams, aunque las llamadas y chats grupales básicos funcionan, es imposible programar, editar o ver reuniones en el calendario, así como crear canales privados o eventos en vivo. En cuanto a su inteligencia artificial, Microsoft Copilot 365 presenta errores de carga y no puede acceder a datos de trabajo como correos, calendarios y documentos.
Por su parte, SharePoint Online permite abrir archivos locales, pero bloquea el uso compartido con usuarios externos a la organización, mientras que Planner y Tareas pendientes registran fallos continuos.

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El propio centro de administración de Microsoft 365 sufre caídas que impiden a los técnicos gestionar sus cuentas, lo que ha obligado a Microsoft a publicar sus avisos en su web pública de respaldo. Microsfot aseguró que, una vez solucionado el incidente, publicará un informe con la causa del fallo y las medidas correctivas adoptadas.
EFE

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