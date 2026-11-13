¿Qué pasa con Outlook y servicios de Microsoft hoy, 13 de noviembre de 2026, tras la caída mundial?

Microsoft 365, la plataforma de Microsoft que reúne herramientas de trabajo como Outlook, Teams, Word y Excel, continúa este viernes con fallos que dificultan a los usuarios acceder al correo electrónico, gestionar reuniones y utilizar el asistente de inteligencia artificial.



Microsoft intenta estabilizar su infraestructura en la nube tras una interrupción masiva iniciada el jueves, que mantiene con fallos graves a cerca de veinte herramientas corporativas y educativas en todo el mundo, según el último parte técnico publicado por la empresa.



¿Por qué ocurre la caída de Microsoft? Las versiones conocidas hasta ahora

La compañía ha comenzado a aplicar un parche en su componente de autenticación y enrutamiento, que empieza a mostrar "resultados positivos en la estabilidad del servidor", según indicó. Hasta el momento, no tiene constancia de que el incidente lo esté causando alguna actividad maliciosa, agregó.

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El origen de la crisis reside en una caída de Exchange Online, el motor de correo electrónico en la nube de la tecnológica, un fallo que se ha propagado en cascada a todos los servicios que dependen de Exchange para consultar buzones, calendarios, permisos o archivos compartidos. A la vista del informe oficial de incidencia de Microsoft, el impacto se extiende a una veintena de aplicaciones clave, de modo que los usuarios sufren bloqueos para acceder a Outlook (en web, escritorio y teléfono) y retrasos en la entrega de correos.

En Microsoft Teams, aunque las llamadas y chats grupales básicos funcionan, es imposible programar, editar o ver reuniones en el calendario, así como crear canales privados o eventos en vivo. En cuanto a su inteligencia artificial, Microsoft Copilot 365 presenta errores de carga y no puede acceder a datos de trabajo como correos, calendarios y documentos.

Por su parte, SharePoint Online permite abrir archivos locales, pero bloquea el uso compartido con usuarios externos a la organización, mientras que Planner y Tareas pendientes registran fallos continuos.

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El propio centro de administración de Microsoft 365 sufre caídas que impiden a los técnicos gestionar sus cuentas, lo que ha obligado a Microsoft a publicar sus avisos en su web pública de respaldo. Microsfot aseguró que, una vez solucionado el incidente, publicará un informe con la causa del fallo y las medidas correctivas adoptadas.

EFE