Informe asegura que Petro habría sido cómplice del fraude electoral de Maduro en Venezuela

La principal conclusión de un informe del Miranda Center for Democracy indicaría que el expresidente Gustavo Petro fue cómplice del fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela. El informe relata esas acciones y las enlista. "La conducta del gobierno de Petro tras el 28 de julio redujo el costo internacional del fraude en los principales momentos donde Bogotá tuvo margen de decisión: el silencio, la abstención en la OEA, los comunicados de agosto y el discurso de septiembre ante la ONU", se lee en el informe.



El primero que se menciona es el silencio frente a lo que estaba pasando después de la no publicación de las actas tras las elecciones en Venezuela. 55 horas se demoró Gustavo Petro en una reacción. Otra de las acciones fue la falta de decisión, en este caso la abstención de Colombia de votar la resolución de la OEA el 31 de julio de 2024, que precisamente exigía la publicación de las actas en el vecino país. Esa resolución tuvo 17 de los 18 votos que necesitaba y por eso resalta el Miranda Center for Democracy que el voto de Colombia habría sido fundamental para avanzar.

En este proceso también menciona los acercamientos entre Ecopetrol y la Estatal Petrolera Venezolana PDVSA. La intención de Colombia de importar el gas venezolano estaba de cierta manera favoreciendo al régimen de Maduro. En último lugar, un factor fundamental que también menciona este centro de estudio venezolano sobre democracia, que la política de paz total y el hecho de que Colombia eligiera a Venezuela como sede de los diálogos con el Eln hizo parte de todo este proceso de blanqueo, como lo denomina la organización, para que Maduro no recibiera ese aislamiento internacional.

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