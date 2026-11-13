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Noticias Caracol  / MUNDO  / Suspenden salida de vuelos en aeropuertos de Estados Unidos "por razones de seguridad"

Suspenden salida de vuelos en aeropuertos de Estados Unidos "por razones de seguridad"

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que todos los operadores aéreos debían permanecer en tierra hasta nuevo aviso.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Suspenden salida de vuelos en aeropuertos de Estados Unidos "por razones de seguridad"
Imagen de referencia.
Pexels

En un aviso publicado en la tarde de este viernes se lee que "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad" todos los operadores de aeronaves debían mantenerse en tierra hasta nuevo aviso. "Por orden del Centro de Mando de la Administración Federal de Aviación (FAA), se ha ordenado la suspensión de todas las operaciones en los aeropuertos", se lee en el texto.

La entidad exigió que todo el tráfico aéreo que estaba de salida debía permanecer. Por su parte, "los vuelos internacionales que llegan serán gestionados caso por caso". El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, reveló luego del anuncio de la FAA, la suspensión de todas las operaciones en tierra en los aeropuertos se debe "a raíz de un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta".

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El jefe de la cartera aseguró que los técnicos de la FAA están investigando la situación y que proporcionarán "actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de más información".

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