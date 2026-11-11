Colombiana fue asesinada en Estados Unidos: presunto responsable tenía relación con ella

Las autoridades en Estados Unidos están en alerta máxima para buscar al presunto responsable del asesinato de Ivonne Lizeth Guerra Gómez, una colombiana de 31 años que vivía en la ciudad de Mauldin, en el estado de Carolina del Sur. La Policía ya tiene identificado al señalado asesino y continúa con su búsqueda intensiva hasta dar con su paradero.



De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Mauldin, la mujer colombiana fue hallada sin vida en una residencia de Stonebriar Street el pasado 30 de octubre. Allí, en ese mismo lugar, habitaba la víctima. La Policía recibió un reporte del incidente alrededor de las 11 de la mañana. Cuando entraron a la vivienda, los uniformados hallaron el cuerpo de Ivonne Lizeth con una herida de bala.

(Le puede interesar: Niño colombiano murió durante práctica de motocross en Estados Unidos: familia repatriará su cuerpo)

En un primer momento, la Policía de Mauldin dijo que ya tenía a una persona de interés relacionada con el incidente y creía que no representaba un peligro o amenaza inmediata para el público. Sin embargo, la información tomó un giro siete días después de conocerse este crimen, que ahora podría ser manejado como un feminicidio.

(Más noticias de Colombia: Falso cura en Antioquia iba por hoteles sin pagar: lo capturaron con estupefacientes y un arma)

El hombre que ahora buscan las autoridades es identificado como Marlon Alexander Pabón-López, de 24 años. La Policía lo describe como un sujeto de 1,73 metros y 80 kilogramos de peso. "Es posible que conduzca un Hyundai Tucson plateado del año 2013, posiblemente con matrícula de Carolina del Sur (SC) 692DAK, y con una abolladura encima del neumático trasero del lado del pasajero. Pabón-López debe ser considerado armado y peligroso. Si lo ve, no se acerque a él y llame a las autoridades locales de inmediato".

Según la familia de Ivonne, la víctima y Pabón llevaban una relación sentimental de nueve meses. La madre de la colombiana, de hecho, habría presenciado el asesinato de su propia hija. Hoy, la familia de la mujer de 31 años pide acciones y que el crimen no quede en la impunidad. “Él debe rendir cuentas ante Dios y ante la justicia”, afirman sus allegados.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co