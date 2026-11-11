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Noticias Caracol  / MUNDO  / Papa León XIV se despide de Argentina ante una multitud de más de dos millones de personas

Papa León XIV se despide de Argentina ante una multitud de más de dos millones de personas

Los fieles se congregaron en torno a la Basílica de Luján, unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Algunos treparon a rejas, vallas, árboles y postes de luz para ver al pontífice,

Por: AFP
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Papa León XIV se despide de Argentina ante más de dos millones de personas
Papa León XIV se despide de Argentina ante más de dos millones de personas -
AFP

Más de dos millones de personas asisten este miércoles en Luján a la última misa del papa León XIV en Argentina antes de su partida hacia Perú, el cierre de una visita de cuatro días que congregó multitudes en cada una de sus etapas. Los fieles se congregaron en torno a la Basílica de Luján, unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires y principal punto de peregrinación católica del país. Algunos treparon a rejas, vallas, árboles y postes de luz para ver al pontífice y la multitud coreaba "gracias León por tu bendición".

"Argentina, levántate y camina": el mensaje final de León XIV ante una multitud en Luján

En su homilía, León XIV llamó a acoger a los más vulnerables: "Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos", dijo. "Argentina, levántate y camina", exhortó el papa, vestido con una casulla blanca y celeste que identifica a la Virgen de Luján, patrona del país cuyos colores son los mismos que los de la bandera argentina.

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"Mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón", dijo el pontífice. Los argentinos lamentan que el antecesor de León XIV nunca volviera a su país tras haber sido elegido papa en 2013, pero para algunos la visita del pontífice estadounidense y peruano vino a curar esa herida.

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"Es un momento muy importante para nosotros, porque tuvimos un papa argentino y no pudo venir, y a mí eso me dolió. Y este papa nos está prestando mucha atención", dijo Estela Adorno, una mujer de 76 años. Antes de llegar a Luján, el pontífice visitó la cárcel de Devoto, en la capital argentina, donde incitó a un grupo de 75 reclusos y algunos familiares a "reiniciar sus vidas".

El papa de 71 años realiza una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú menos de un mes después de ser sometido a una cirugía por cáncer de pulmón. Este miércoles por la tarde llegará a Perú, donde vivió dos décadas como misionero y obispo. Todos los eventos de León XIV en Argentina reunieron públicos masivos, en un país en el que estudios muestran una caída sostenida en el número de fieles en las últimas décadas.

Unas 2,5 millones de personas asistieron a su primera misa al aire libre en Buenos Aires el lunes. El martes, otros 650.000 fieles participaron por la mañana en una misa en Córdoba, en el centro del país, y más de un millón se congregaron por la noche en una vigilia con jóvenes nuevamente en Buenos Aires. "Sociológicamente yo no creo que haya más católicos porque venga el papa", dijo a la AFP Nicolás Viotti, investigador de Conicet especializado en religión.

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"Las marchas, las procesiones, tienen que ver con la cultura argentina de ocupar el espacio público. Y el catolicismo no es diferente a eso, o tal vez el catolicismo sea un poco la razón de que eso ocurra", añadió. León XIV desafió con sus discursos las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad.

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AFP
ÁNGELA URREA PARRA
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