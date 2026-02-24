¿México podría perder sedes del Mundial 2026 tras ola de violencia por muerte de alias El Mencho?

El gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró este martes que no hay riesgos de que México pierda ninguna de las tres sedes de la Copa Mundial 2026 como consecuencia de la violencia desatada en el país. "Hay mucha información falsa; algunos medios la han tomado, pero la propia presidenta Claudia Sheimbaum lo acaba de anunciar: no hay absolutamente ningún riesgo para México de perder ninguna de las tres sedes del Mundial", dijo Lemus a los medios mexicanos.

Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el país sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si México podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.



Lemus explicó que este lunes hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. El próximo sábado la FIFA presentará el trofeo del Mundial en el Estadio Akron de Guadalajara; están confirmados los dos partidos del repechaje en marzo y los cuatro del Mundial, que serán en Guadalajara. Además, el 3 de marzo tendremos un juego de las leyendas del Real Madrid contra las del Barcelona.



Como previa del Mundial, México será sede de cuatro partidos de repesca que determinarán los últimos clasificados al Mundial. En Guadalajara, el próximo 26 de marzo Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y el ganador enfrentará al Congo por un boleto a la Copa del Mundo, en tanto, en Guadalajara el 26 Bolivia irá ante Surinam y el vencedor se jugará el pase al Mundial ante Irak.

Ciudad de México será sede del partido de inauguración del Mundial, entre México y Sudáfrica, el 11 de junio. Después en la capital habrá otros dos partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de la de octavos. Para Guadalajara están programados cuatro encuentros de la primera fase, entre ellos el España-Uruguay del 26 de junio. En tanto Monterrey será escenario de tres duelos de la fase de grupos y uno de la ronda de los 32 mejores.

Jalisco levantó este martes el código rojo para "normalizar" las actividades de la región, aunque los dispositivos de patrullaje de las fuerzas de seguridad seguirán vigentes. "A partir de este momento se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco. Sin embargo, la mesa interinstitucional de seguridad pública seguirá en sesión permanente", informó el gobernador Lemus en una declaración pública.

Sin embargo, la región seguirá contando con protocolos de patrullaje las "24 horas del día" por parte de las fuerzas de seguridad, que se mantendrá hasta "nuevo aviso", añadió Lemus, quien dijo que el fin del código rojo busca "normalizar" las actividades diarias del estado.

Estas medidas de seguridad se suman a la reciente llegada a Jalisco de 2.500 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno nacional, así como de un buque de la Marina con 150 militares para reforzar la seguridad en Puerto Vallarta, en la costa del estado, una de las ciudades más castigadas por los recientes hechos violentos tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo federal.

En el estado occidental, sobre todo en Puerto Vallarta y en su capital, Guadalajara, se registraron cortes de carretera, quema de comercios o ataques armados contra las autoridades, dejando 25 muertos en las filas de la Guardia Nacional, según explicó este lunes el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

