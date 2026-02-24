Esto hallaron en exclusiva cabaña de 'El Mencho' donde fue atacado: tenía un altar y una oración

Entre los matorrales de una exclusiva cabaña del Tapalpa Country Club, en el municipio de Tapalpa de Jalisco (México), fue ubicado el pasado domingo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, un peligroso narcotraficante líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Luego de que fuera hallado en medio de un gran operativo de las autoridades mexicanas, atacó a los uniformados, por lo que le dispararon en diversas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Aunque intentaron trasladarlo en helicóptero a un hospital cercano, murió en el camino debido a la gravedad de las heridas. Ocho miembros del CJNG también fallecieron en el operativo, que incluyó seis helicópteros y unidades especializadas que atacaron tanto por tierra como por aire. Se trata de un gran golpe contra este cartel, pues Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los capos más buscados del mundo. Incluso, las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Durante el mandato de alias El Mencho, la organización criminal fue señalada por masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades de México, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de violencia extrema contra grupos rivales.



El general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa de México, reveló que le seguían la pista a este criminal desde días anteriores. “El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con ‘El Mencho’ esta pareja sentimental, y el 21 de febrero (la mujer) se retiró del inmueble".



Luego de ubicar a la pareja, el militar dijo que "se obtuvo información de que 'El Mencho' permanecía en ese lugar” con un círculo de seguridad fuertemente armado, por lo que allí se planeó la operación. " 'El Mencho' sale, deja un grupo con una gran cantidad de armamento, realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada, y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción”, detalló el general Trevilla.



Así era el 'refugio' de alias El Mencho

Periodistas del diario El Universal de México lograron ingresar a la cabaña del narcotraficante un día después del operativo. Se trata de una residencia de ladrillos, teja y madera, que a su alrededor tiene pinos y jardines. La chapa de la puerta principal de la exclusiva cabaña, hecha de madera, fue forzada por los militares para ingresar a la residencia de dos pisos.

La entrada principal, según mencionó el medio local, está compuesta por una cocina y un comedor, en donde había una gran cantidad de alimentos, principalmente frutas y verduras, así como una nevera en cuyo interior había cortes de carne y pescado. La casa cuenta con cuatro habitaciones, y en una de ellas hay un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Chárbel, con una carta fechada de enero de 2026 con el Salmo 91.

“La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos. En sus manos, lo habrán de sostener para que no tropiece su pie en alguna piedra”, señala un fragmento de la oración. Además, se encontró un libro de oración de Santa Rita de Casia dirigido al compadrito y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

Las habitaciones estaban desordenadas y tenían ropa y perfumes de distintas marcas, así como artículos de higiene personal. 'El Mencho', por otro lado, padecía insuficiencia renal, por lo que se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se utiliza como agente terapéutico complementario para esa afección.



"Ya no nos asomamos": testigo de operativo contra 'El Mencho'

Una vecina del Country Club narró que los balazos se empezaron a escuchar desde las 7:20 de la mañana del domingo en la parte de atrás del domicilio, y que los militares decían: “Córrele que se nos escapa, pero ya no nos asomamos por miedo”. Añadió que en el lugar duraron unos 45 minutos, "con armas de distintos calibres y un helicóptero que soltó una ráfaga de balas. La persona que nos ayuda nos dijo que últimamente había llegado mucha gente del narcotráfico”.

Comentó, sin embargo, que no tiene conocimiento de “si realmente 'El Mencho' vivía allí", por lo que se trata de cabañas que suelen rentarse durante vacaciones. “Ahorita está tranquilo y entre semana más porque más bien son cabañas de fin de semana, es raro el que viva aquí porque son casas de descanso", reiteró la mujer para El Universal.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL