Fuga de 23 presos de cárcel en México tras muerte de ‘El Mencho’: “Un vehículo derribó un portón”

Un ataque armado contra la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, facilitó la fuga de 23 presos y dejó un guardia muerto, informaron las autoridades estatales. La evasión ocurrió el domingo, en medio de la ola de violencia desatada, tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que culminó con la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (Lea también: Esto hallaron en exclusiva cabaña de 'El Mencho' donde fue atacado: tenía un altar y una oración)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El cartel bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país, incluido el estado de México.

Durante la operación militar y los enfrentamientos posteriores murieron por lo menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades. (Lea también: Los tentáculos de 'El Mencho' y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colombia)



Ataque a la cárcel se produjo desde el exterior

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó en una rueda de prensa que el ataque se perpetró desde el exterior de la cárcel y derivó en una fuga masiva, por lo que se activaron alertas en otros estados y operativos para recapturar a los evadidos.



"La información que se tiene, el pase de lista, son 23 los PPL (personas privadas de la libertad) que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura", detalló Hernández.



Según el funcionario, "llegaron grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones, un vehículo derribó un portón", lo que abrió el acceso y permitió la fuga de los internos. Tras el asalto se desató un motín y algunos de los reos aprovecharon el momento. Un policía del penal murió por los disparos.

Publicidad

La fuga ocurrió en medio de bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, que autoridades federales atribuyen a una reacción del crimen organizado tras el operativo contra ‘El Mencho’.

En ese balance, el Gobierno federal reportó víctimas y enfrentamientos en la región, mientras autoridades estatales aseguraron que se mantenían despliegues para recuperar el control y dar con los responsables.

Publicidad

Hasta el momento, no se ha difundido oficialmente la lista de identidades de las 23 personas fugadas en los reportes consultados. Las autoridades reiteraron que la prioridad es su localización y captura, además de reforzar la seguridad penitenciaria tras el ataque.

El secretario Hernández aseguró que ya se controló la situación en esta cárcel, localizada en las cercanías del popular balneario de Puerto Vallarta, donde el domingo se registraron otros actos de violencia en represalia por la muerte de Oseguera, que era el criminal más buscado de México.



Tensa calma en México tras muerte de ‘El Mencho’

México desplegó 10.000 militares para proteger a la población. Los soldados fueron desplegados principalmente en Jalisco.

Ciudad de México quedó al margen de la violencia y la situación de seguridad era de total normalidad el lunes.

El CJNG fue designado hace un año organización narcoterrorista extranjera por Estados Unidos. (Lea también: ¿Baja de El Mencho afectará el Mundial? Presidenta de México responde tras dura situación en el país)

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP