Noticias Caracol  / MUNDO  / Alerta por gomitas que pueden generar asfixia: esto dijeron autoridades sanitarias

Alerta por gomitas que pueden generar asfixia: esto dijeron autoridades sanitarias

Un producto de gomitas, proveniente de Japón, tiene en alerta a autoridades sanitarias de varios países de Europa. Conozca los detalles del producto que podría causar asfixia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de feb, 2026
Alerta por gomitas que pueden generar asfixia: esto dijeron autoridades sanitarias
Imagen de referencia.
Pexels

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emitió una nueva alerta referente a un producto comestible que podría tener un riesgo asfixia a quienes lo consuman. La entidad entregó los detalles del informe y pidió a los consumidores abstenerse de consumir un producto de gomitas, especialmente en niños pequeños.

La información de las gomitas llegó a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), específicamente de "una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos". Se trata de un producto de gomas procedentes de Japón. (Le puede interesar: Mintrabajo ordena cierre de varias áreas de la planta de Alpina en Sopó: empresa respondió).

Según la información de la Aesan, por lo menos en España la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, la entidad no descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas de España.

¿Qué se sabe de las gomitas que podrían ser un riesgo de asfixia en consumidores?

La Aesan compartió los siguientes datos del producto implicado:

  • Nombre: Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak
  • Nombre de la marca: Sanrio
  • Aspecto del producto: bolsa de plástico que contiene sobres individuales.
  • Fecha de consumo preferente: 11-06-2026
  • Peso de la unidad: 150 g
  • Temperatura: ambiente

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos (...) Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", concluye la Aesan en su comunicado.

¿Qué hacer en caso de asfixia por las gomitas?

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) compartió la alerta en sus diferentes canales de comunicación y entregó algunos detalles de qué hacer en caso de sufrir asfixia por consumo del producto en cuestión:

  • Si la tos es efectiva: lo adecuado es que siga tosiendo.
  • Si la tos es ineficaz o no puede respirar/hablar: aplica maniobras de primeros auxilios y llamar a emergencias. Las guías de primeros auxilios recomiendan alternar 5 golpes en la espalda con 5 compresiones abdominales (en adultos/niños conscientes), repitiendo hasta resolver o hasta pérdida de respuesta.
  • En lactantes y situaciones especiales, las maniobras difieren: si no se domina la técnica, llamar a emergencias y seguir las instrucciones.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

