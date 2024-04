Colombiano que presenció terremoto en Taiwán: "Pensé que no volvería a ver a mi mamá"

Al menos nueve personas murieron, 821 resultaron heridas, 127 permanecen atrapadas o varadas y 28 edificios se derrumbaron tras el fuerte terremoto registrado este miércoles en Taiwán, que ya ha dejado más de un centenar de réplicas de diferentes magnitudes, informaron fuentes oficiales.

El seísmo, cuya magnitud fue de 7,2 según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán y de 7,4 de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurrió a las 7.58 del miércoles (23.58 GMT del martes) en el mar, concretamente 25 kilómetros al sureste del condado oriental de Hualien.

Esta zona ha sido la más afectada por el terremoto, tanto en pérdidas de vidas humanas como en daños materiales, puesto que numerosos edificios e infraestructuras han sufrido daños y al menos dos bloques de viviendas quedaron parcialmente colapsados.

Noticias Caracol Ahora dialogó con Inder Ramírez, un colombiano que reside en Taiwán y quien narró los momentos de angustia que vivió por el terremoto.

“Todavía estoy como muy ansioso, pasé una noche en la que no pude dormir. De los 7 años que llevo acá nunca había sentido un sismo tan fuerte. Cuando se dio el movimiento telúrico yo estaba en un centro de salud reclamando unos medicamentos”, indicó el ciudadano colombiano.

Inder Ramírez compartió un aspecto que le pareció inquietante y es que, cuando ocurren este tipo de fenómenos suelen notificar a los ciudadanos a su celular, pero en esta ocasión la alerta nunca llegó. “Nos cogieron con los pantalones abajo”, acotó.

Asimismo, agregó que “todos salieron a la calle. Los autos todos pararon al mismo tiempo. Lucía como si el tiempo se hubiera detenido por unos minutos. Parecía una película de terror. Yo estaba muy nervioso y no me imagino morirme tan lejos todavía, quería ver a mi mamá y se me rompía el alma el pensar que nunca más la iba a volver a ver”, concluyó.