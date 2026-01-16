Colombiano es acusado de terrorismo en Lituania: españoles y cubanos también fueron detenidos

Un grupo de seis personas, entre ellas ciudadanos españoles, colombianos y cubanos, fue acusado de terrorismo en Lituania por un presunto atentado fallido contra una empresa vinculada con la ayuda militar a Ucrania en 2024, informó este viernes la fiscalía del país báltico.



A finales de ese año, las autoridades lituanas anunciaron la detención de dos españoles que, según el comunicado difundido este viernes, actuaron en connivencia con otros cuatro sospechosos siguiendo instrucciones de la inteligencia militar rusa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los seis implicados permanecen en prisión preventiva y enfrentan penas de hasta 15 años de cárcel por intentar incendiar las instalaciones de una empresa en Siauliai, donde se almacenaban equipos técnicos de radio destinados a las fuerzas armadas ucranianas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía, el grupo fracasó en dos ocasiones y no logró dañar el material. El primer intento ocurrió presuntamente el 17 de septiembre de 2024, cuando un ciudadano español y otro con doble nacionalidad española y colombiana se dirigieron a la empresa TVC Solutions con material incendiario, pero abandonaron el plan tras ser sorprendidos por transeúntes. Ambos huyeron a Riga, capital de Letonia, donde fueron detenidos y extraditados a Lituania.



El segundo intento se produjo supuestamente el 22 de septiembre de 2024, cuando viajaron a Siauliai un ruso y un bielorruso residentes en España. Según la fiscalía, los dos creyeron haber tenido éxito, aunque más tarde se comprobó que las instalaciones no sufrieron daños porque el líquido incendiario no fue suficiente para provocar el fuego.



El 23 de septiembre, una ciudadana cubana residente en Rusia llegó al lugar para evaluar el supuesto daño, pero fue arrestada por las autoridades lituanas. Posteriormente, los investigadores identificaron a un colombiano residente en España que habría actuado como intermediario y con funciones financieras dentro del grupo; fue detenido y trasladado a Lituania en mayo de 2025.

Publicidad

Actualmente, el Tribunal Regional de Siauliai debe decidir si admite la acusación y abre proceso contra los implicados.



Una red vinculada al servicio secreto ruso

La fiscalía señaló que existen otros cuatro sospechosos. Uno ya fue detenido en Colombia y está en proceso de extradición, mientras que los otros tres permanecen prófugos: dos cubanos —uno con nacionalidad rusa— nacidos en 1991, y una mujer con doble nacionalidad cubana y española, nacida en 1965.

Las fuerzas de seguridad de Lituania y de otros países europeos consideran que este grupo pudo haber cometido actos de sabotaje similares en República Checa, Polonia y Rumanía. Se cree que las acciones fueron coordinadas por el colombiano y el cubano residentes en Rusia, vinculados con los servicios secretos rusos.

Publicidad

"Las pruebas recogidas en Lituana proporcionan motivos razonables para sospechar que los actos de sabotaje que se intentó cometer en Siauliai fueron realizados por ordenes del GRU (inteligencia militar rusa) y en su beneficio", resaltó la fiscalía.

Según el comunicado, el objetivo era "intimidar a la sociedad, perturbar y obstaculizar el apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa y alentar el miedo y la desconfianza en el seno de las sociedades occidentales".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE